Чеський президент уточнив свою пропозицію Києву віддати території росії

Він додав, що необхідно враховувати те, що реально можливо.

За словами Павла, якщо президент України Володимир Зеленський представить план припинення російської агресії проти його країни, його необхідно буде оцінити та зробити все можливе для досягнення цілей Києва, але не за будь-яку ціну.

Про це заявив президент Чехії Петро Павел, повідомляє видання ČTK.

Так президент Чехії прокоментував своє інтерв'ю The New York Times, де сказав, що Україна має реалістично оцінювати свої військові цілі та, можливо, погодитися з тим, що частина її території може залишатися під контролем рф, принаймні тимчасово.

За словами глави Чехії, стаття відбиває його довгостроковий підхід.

"Я не сказав нічого такого, чого не говорив уже давно. На торішній конференції в Мюнхені я застеріг від завищення нереалістичних очікувань", - додав президент Чехії.

На його думку, надії на те, що війна завершиться чистою перемогою України за кілька тижнів чи місяців, можуть виявитися дуже небезпечними для всіх.

Павел вважає, що потрібно дивитись на проблему з погляду того, що реально можливо.

"Я ніколи не ставив під сумнів, що ми повинні підтримувати Україну у відновленні територіальної цілісності, що це кінцева мета. Ми просто повинні реалістично оцінювати тимчасові рамки і те, якою ціною ця мета може бути досягнута", - сказав він.

І додав, що перемога над росією в Україні ціною того, що половину українського населення буде знищено, ймовірно, не є перемогою.

Днями МЗС України виступило з відповіддю на заяви щодо можливості тимчасового залишення частини України під окупацією росії.