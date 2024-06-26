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Четверо чоловіків намагалися вдертися у маєток Ріші Сунака – їх затримали

26 червня 2024, 13:54
Четверо чоловіків намагалися вдертися у маєток Ріші Сунака – їх затримали
Чотирьох осіб затримали за підозрою в проникненні в будинок Ріші Сунака в Йоркширі.

Чотирьох людей було затримано у вівторок 25 червня в резиденції прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака на північному сході Англії за підозрою в незаконному проникненні.

Про це пише The Guardian.

Поліція Північного Йоркширу повідомила, що інцидент стався у невеликому місті Кірбі-Сігстон. Тут розташований виборчий округ Сунака. Четверо чоловіків у вівторок зухвало вдерлись до садиби Сунака.
 
Згідно з звітом, поліція прибула на місце події за хвилину після сигналу тривоги і затримала порушників, які проживають у Лондоні, Болтоні, Манчестері та Чичестері. Їхні допити вже почалися.
У поліції повідомили, що серед чоловіків були 52-річний житель Лондона, 43-річний житель Болтона, 21-річний житель Манчестера та 20-річний житель Чічестера. Всі вони перебувають під вартою поліції, ведеться слідство.
 
У першому поліцейському звіті не розкривається, якими були наміри чотирьох осіб, які перебували в будинку прем'єр-міністра та лідера Консервативної партії.
 
Як пише видання, ймовірно, цей випадок може бути пов’язаний з акцією протесту Youth Demand. Низка активістів вимагають щоб "торі та Лейбористська партія взяли на себе зобов’язання щодо двостороннього ембарго на постачання зброї Ізраїлю та припинили вибачу нових ліцензій видобуток нафти та газ".
 
Видання нагадало, що минулого літа четверо активістів-екологів залізли на дах будинку Сунака і з плакатами протестували проти нових дозволів на видобуток нафти, виданих британським урядом. У липні розпочнеться судовий процес щодо їх кримінальної справи.

 

злочинцівійна в УкраїніРіші Сунакросія окупанти

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