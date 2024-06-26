Четверо чоловіків намагалися вдертися у маєток Ріші Сунака – їх затримали

Чотирьох осіб затримали за підозрою в проникненні в будинок Ріші Сунака в Йоркширі.

Чотирьох людей було затримано у вівторок 25 червня в резиденції прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака на північному сході Англії за підозрою в незаконному проникненні.

Про це пише The Guardian.

Поліція Північного Йоркширу повідомила, що інцидент стався у невеликому місті Кірбі-Сігстон. Тут розташований виборчий округ Сунака. Четверо чоловіків у вівторок зухвало вдерлись до садиби Сунака.

Згідно з звітом, поліція прибула на місце події за хвилину після сигналу тривоги і затримала порушників, які проживають у Лондоні, Болтоні, Манчестері та Чичестері. Їхні допити вже почалися.