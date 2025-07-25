Четвертий транш Ukraine Facility зменшать через три невиконані реформи

Розмір призупинення було розраховано на основі вказаної методології, пояснив речник.

Україна отримає менше грошей у четвертому транші цього року в рамках програми допомоги Ukraine Facility через невиконання трьох із 16-ти обов'язкових для виплати повного траншу реформ.

Про це повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, пише Укрінформ.

"З трьох незавершених реформ одна – це реформа децентралізації, інша – реформа AРMA, а третя невиконана реформа стосується добору суддів до Вищого антикорупційного суду", – повідомив Мерсьє.

Ще 6 червня у своєму запиті на часткову виплату (3 млрд замість 4,5 млрд євро) Україна заявила про виконання 13 з 16 необхідних реформ, оскільки виконання трьох інших триває, пояснив Мерсьє. Речник додає, що Єврокомісія оцінила 13 завершених реформ і пропонує виплатити 3,05 млрд євро як четвертий платіж за Планом для України.