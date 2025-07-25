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Четвертий транш Ukraine Facility зменшать через три невиконані реформи

25 липня 2025, 18:05
Четвертий транш Ukraine Facility зменшать через три невиконані реформи
Фото: з вільного доступу
Розмір призупинення було розраховано на основі вказаної методології, пояснив речник.

Україна отримає менше грошей у четвертому транші цього року в рамках програми допомоги Ukraine Facility через невиконання трьох із 16-ти обов'язкових для виплати повного траншу реформ.

Про це повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, пише Укрінформ.
 
"З трьох незавершених реформ одна – це реформа децентралізації, інша – реформа AРMA, а третя невиконана реформа стосується добору суддів до Вищого антикорупційного суду", – повідомив Мерсьє.
 
Ще 6 червня у своєму запиті на часткову виплату (3 млрд замість 4,5 млрд євро) Україна заявила про виконання 13 з 16 необхідних реформ, оскільки виконання трьох інших триває, пояснив Мерсьє. Речник додає, що Єврокомісія оцінила 13 завершених реформ і пропонує виплатити 3,05 млрд євро як четвертий платіж за Планом для України.
 
"Четвертий транш є найбільшим за сумою та реформами, які необхідно провести. Якщо всі показники будуть виконані, Україна отримає 4,5 млрд євро", – підкреслив речник Єврокомісії.
 
Відповідно до методології часткових платежів, прийнятої раніше цього року, якщо певні реформи не завершено вчасно, відповідну суму буде утримано на термін до 12 місяців, протягом яких можуть бути впроваджені вказані реформи та здійснено відповідний платіж.

 

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