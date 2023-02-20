Чіткий сигнал на болота – вас ніхто не боїться: Кулеба про приїзд Байдена
Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав візит Джо Байдена історичним і зазначив, що обидва президенти задоволені розмовою, атмосфера якої була максимально довірлива і душевна.
Про це очільник МЗВ написав на Facebook-сторінці.
Відбули історичний візит.
“Скажу так: обидва президенти задоволені розмовою. Атмосфера - максимально довірлива і душевна”.
Цей візит є перемогою українського народу і президента Зеленського. Він здійснений всупереч всьому заради перемоги України і всього вільного світу. Чіткий сигнал на болота - вас ніхто не боїться, заявив Дмитро Кулеба.
“Щойно приїхавши з Мюнхена, я знову вирушаю в дорогу. Відновлюю своє відрядження в Брюссель, Гаагу та Нью-Йорк” - написав міністр закордонних справ.
І додав, що Брюссель: перша тристороння зустріч Україна-ЄС-НАТО для координації зусиль щодо зброї, тренувань, збільшення обсягів роботи оборонної промисловості.
Гаага: переговори щодо зброї, відповідальності, членства України в ЄС і участь в заходах з нагоди року повномасштабного вторгнення.
Нью-Йорк: Генасамблея, Рада Безпеки, зустрічі. Це буде про коаліцію на підтримку України, Формулу миру Зеленського, а також інші важливі рішення.
“Ми обов’язково переможемо” - підсумував Кулеба.