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Чіткий сигнал на болота – вас ніхто не боїться: Кулеба про приїзд Байдена

20 лютого 2023, 15:04
Чіткий сигнал на болота – вас ніхто не боїться: Кулеба про приїзд Байдена
Фото: з вільних джерел
Сьогоднішній візит Президента США Джозефа Байдена до України є чітким сигналом росії, що її ніхто не боїться.

Глава МЗС України  Дмитро Кулеба назвав візит Джо Байдена історичним і зазначив, що обидва президенти задоволені розмовою, атмосфера якої була максимально довірлива і душевна.

Про це очільник МЗВ написав на Facebook-сторінці.

Відбули історичний візит. 

Скажу так: обидва президенти задоволені розмовою. Атмосфера - максимально довірлива і душевна”.

Цей візит є перемогою українського народу і президента Зеленського. Він здійснений всупереч всьому заради перемоги України і всього вільного світу. Чіткий сигнал на болота - вас ніхто не боїться, заявив Дмитро Кулеба. 

Щойно приїхавши з Мюнхена, я знову вирушаю в дорогу. Відновлюю своє відрядження в Брюссель, Гаагу та Нью-Йорк” - написав міністр закордонних справ.

І додав, що Брюссель: перша тристороння зустріч Україна-ЄС-НАТО для координації зусиль щодо зброї, тренувань, збільшення обсягів роботи оборонної промисловості.

Гаага: переговори щодо зброї, відповідальності, членства України в ЄС і участь в заходах з нагоди року повномасштабного вторгнення.

Нью-Йорк: Генасамблея, Рада Безпеки, зустрічі. Це буде про коаліцію на підтримку України, Формулу миру Зеленського, а також інші важливі рішення.

“Ми обов’язково переможемо” - підсумував Кулеба.

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