Членам уряду Франції заборонили користуватися WhatsApp, Telegram і Signal
Уряд Франції зобов’язав ключових посадовців державного апарату не використовувати будь-які месенджери, крім розроблених у Франції двох застосунків, які вважають більш захищеними.
Про це пише Le Point.
Журналісти дізналися про розпорядження з підписом прем’єрки Елізабет Борн від 22 листопада, у якому йдеться, що міністри, держсекретарі, керівники директоратів тощо і їхні робочі команди до 8 грудня мають встановити на свої робочі пристрої французький месенджер Olvid і надалі він має бути основним способом комунікації.
Рішення аргументують тим, що месенджери стали невід’ємною частиною комунікації, але залишається питання, наскільки основні такі сервіси захищають дані користувачів.