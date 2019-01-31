Членів виборчих комісій не позбавлять субсидій, – ЦВК

Робота членів виборчих комісій оплачується, але це не може стати підставою ні для перегляду розміру пенсій, ні для скасування субсидій.

"Оплата праці членів виборчої комісії… не може бути підставою для скасування, обмеження або зменшення їм та членам їх сімей, які проживають разом з ними, будь-яких видів соціальних виплат, пенсій, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг тощо", - повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії.

У ЦВК нагадали, що умови оплати праці членів виборчих комісій встановлені постановою Кабміну від 28 липня 2004 року № 966.

Також повідомляється, що робота офіційно безробітних у виборчих комісіях не є підставою для зняття цих осіб з обліку в службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги по безробіттю.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія надала дозвіл ще п’яти громадським організаціям мати офіційних спостерігачів на чергових виборах Президента України 31 березня.