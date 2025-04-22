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Членство України в ЄС зашкодить економіці Угорщини – Орбан

22 квітня 2025, 18:07
Членство України в ЄС зашкодить економіці Угорщини – Орбан
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Прем'єр-міністр Угорщини закликав жителів своєї країни перешкодити вступу України до ЄС
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що проголосував проти членства України в Європейському Союзі на загальнонаціональному референдумі в його країні.
 
Про це угорський прем'єр написав на своїй сторінці у Facebook.
 
"Брюссель і партія "Тиса" підтримують вступ України до ЄС. Це зруйнує угорську економіку. Давайте не дозволимо їм вирішувати наше майбутнє через нашу голову! Референдум - 2025 рік. Я вже проголосував", - написав Орбан.
 
Нагадаємо, що "Європейська правда" з посиланням на лист інформаційного центру уряду Угорщини, який потрапив до рук журналістів, писала, що Орбан запустив технологію зі зриву членства України в ЄС. Уряд Угорщини розпочав розсилку бюлетенів для "національної консультації" щодо питання майбутнього членства України в Євросоюзі.
 
Зокрема, у своєму листі уряд Віктора Орбана намагається залякувати населення тим, що членство України в ЄС нібито завдасть величезної шкоди самій Угорщині. Офіційний Будапешт запевняє своїх громадян у тому, що приєднання Києва до Євросоюзу нібито "зруйнує угорську економіку".
війна в УкраїніВіктор Орбанросія окупанти

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