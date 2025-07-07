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Члени БРІКС відреагували на погрози Трампа про додаткові мита

07 липня 2025, 19:07
Члени БРІКС відреагували на погрози Трампа про додаткові мита
Фото: irontimes.com
рф заявила, що співпраця з БРІКС ґрунтується на "спільному світогляді" і "ніколи не буде спрямована проти третіх країн"

Члени БРІКС відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про можливе запровадження 10-відсоткового мита на країни, які, на його думку, підтримують антиамериканську політику.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство міжнародної торгівлі та промисловості Малайзії заявило, що країна проводить незалежну зовнішню та економічну політику, зосереджену на розвитку торгівлі, а не ідеологічному зближенні, передає Reuters. У жовтні 2024 року Малайзію запросили до БРІКС як країну-партнера.
 
"Тарифи не повинні використовуватися як інструмент примусу і тиску", – заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.
 
Вона додала, що БРІКС виступає за «взаємовигідну співпрацю» і "не націлена на жодну країну".
 
Південна Африка, проти якої були введені 30% тарифи, підтвердила, що вони "не є антиамериканськими", заявив речник міністерства торгівлі Кааміль Аллі, додавши, що переговори з урядом США "залишаються конструктивними і плідними". Тим часом речник кремля Дмитро Пєсков заявив, що співпраця росії з БРІКС ґрунтується на "спільному світогляді" і "ніколи не буде спрямована проти третіх країн".
війна в УкраїніБРІКСросія окупанти

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