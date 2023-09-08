Члени G20 не можуть домовитись щодо питання війни в Україні – Reuters

Захід хоче приділити більше уваги проблемі російської агресії в Україні, тоді як азійські країни навпаки прагнуть зробити вигляд, що війни немає.

Лідери держав G20 прибувають у столицю Індії Нью-Делі для участі у щорічному саміті.

Учасники цього року розділилися на два табори. Західні держави занепокоєні війною росії проти України. Решта країн прагне замовчати агресію,.

Про це пише Reuters.

"Зібрання ризикує бути зірваним через глибші й укорінені розбіжності щодо російської війни, що зашкодить прогресу в таких питаннях, як продовольча безпека, боргова проблема та співпраця щодо зміни клімату", – йдеться у статті.

Оглядачі вважають, що на саміті G20 в Індії буде домінувати Захід. Лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент росії владімір путін не приїдуть. Участь підтвердили президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, спадковий принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Під час дипломатичних переговорів до саміту представники G20 намагалися узгодити проєкт підсумкової декларації саміту. Але не змогли через різницю у поглядах на російську агресію.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен сказала, що найкращим рецептом для підтримки глобального економічного зростання є припинення російської агресії проти України. Західні країни вважають рішуче засудження вторгнення умовою для згоди на спільну декларацію за підсумками саміту.

Але господарка саміту Індія запропонувала G20 крім засудження відобразити у декларації думку москви та Пекіна про те, що форум не є місцем для геополітики.

Є розбіжності між учасниками і щодо проблем зміни клімату. Не можуть домовитися про скорочення використання викопного палива та скорочення викидів парникових газів.