Члени Ліберальної партії Канади закликають Трюдо піти у відставку

Незадоволені члени Ліберальної партії встановили канадському лідеру крайній термін.

Незадоволені члени Ліберальної партії Канади поставили Джастіну Трюдо ультиматум: до початку наступного тижня визначитися: чи піде він у відставку добровільно, чи ризикує спровокувати бунт всередині фракції.

Про це пишеThe Guardian.

Прем’єр-міністр зустрівся з ліберальними законодавцями на закритій зустрічі в середу, де 20 депутатів (жоден із них не є членом кабінету) закликали свого лідера піти у відставку до ймовірного провалу на наступних виборах.

Два десятки законодавців також підписали листа із закликом до Трюдо прийняти рішення до 28 жовтня, проте не вказали жодних чітких наслідків.

Ліберальна партія налічує 153 члени парламенту, що свідчить про те, що заколот не має широкої підтримки однопартійців прем’єр-міністра. Хоча питань щодо політичного майбутнього Трюдо стає дедалі більше, жоден альтернативний лідер партії не виступив проти нього.

На дев’ятому році перебування на посаді прем’єр-міністра Трюдо є дуже непопулярним. Законодавці, які закликають його піти у відставку, сподіваються, що це вбереже їх від ганебної поразки на виборах, яка може посунути партію на третє місце.

Опитування CBC Poll Tracker показує, що опозиційні консерватори мають перевагу майже у 20% над правлячими лібералами.

Результати двох проміжних виборів цього літа дали незадоволеним законодавцям ще більше підстав сумніватися в майбутньому перебування Трюдо на посаді лідера: партія зазнала поразки в окрузі ЛаСаль–Емар–Верден у Монреалі, де ліберали тримали перевагу майже 50 років, а ще раніше – кандидат від консерваторів Дон Стюарт переміг на довиборах у виборчому окрузі Торонто — Сент-Пол, виборці якого протягом останніх 30 років віддавали свої голоси лише кандидатам від Ліберальної партії Канади.

Ці втрати відображають значне падіння підтримки виборцями уряду Трюдо: вартість життя різко зросла разом із браком житла, а політичні провали та погане управління послабили сильну підтримку імміграції.

Тим не менш, Трюдо заявив, що має намір брати участь у наступних федеральних виборах, які відбудуться до осені 2025 року, і виграти їх.

Залишивши тригодинну зустріч у середу, урядовці вкотре заявили про підтримку прем’єр-міністра. Інші депутати припустили, що Трюдо збереже довіру партії, якщо він і його найближче оточення внесуть значні зміни в те, як вони провадять політику, зокрема і комунікаційну.

"Прем’єр-міністр має дослухатися до розчарування – у деяких випадках, дуже серйозного розчарування колег по групі – і врахувати це у подальшій роботі", – вважає депутат від ліберальної партії Натаніель Ерскін-Сміт.

Трюдо після засідання фракції був небагатослівним. Єдине, що він сказав журналістам – "Ліберальна партія сильна та єдина".