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Чоловік обстріляв радіостанцію в Калуші і ножем поранив патрульного

31-річного зловмисника затримали
У Калуші Івано-Франківської області чоловік обстріляв місцеву радіостанцію і під час затримання поранив патрульного поліцейського.
Чоловік обстріляв радіостанцію в Калуші і ножем поранив патрульного Фото: npu.gov.ua

Поліція отримала повідомлення, що невідомий стріляє по вікнах офісу місцевої радіостанції, повідомляє місцевий відділ поліції.

"Після повідомлення про стрілянину на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Неподалік від вказаної адреси правоохоронці помітили невідомого чоловіка, у якого на плечі був чохол, що по формі схожий для мисливської рушниці", - повідомляє поліція.

"Поліцейські спитали, що у чоловіка у чохлі, на що він зреагував агресією, вихопив ножа та наніс оперуповноваженому Калуського ВП ножове поранення обличчя. 31-річного старшого лейтенанта поліції з місця події госпіталізували до Калуської центральної лікарні", - сказано у повідомленні.

31-річного зловмисника затримали. Правоохоронці на місці скоєння злочину вилучили вісім гільз.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками статтей "Посягання на життя працівника правоохоронного органу" та "Хуліганство".

Нагадаємо, що невідомі особи обстріляли автомобіль голови ради адвокатів Дніпропетровської області Тетяни Лещенко, поліція почала розслідування.

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08 02 2019 16:44
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