Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Чоловік з Німеччини вакцинувався проти ковіду 217 разів

06 березня 2024, 09:31
Чоловік з Німеччини вакцинувався проти ковіду 217 разів
Фото: з вільного доступу
Побічних ефектів у нього не зафіксовано, проте лікарі не радять наслідувати цей приклад.

62-річний громадянин Німеччини встановив своєрідний світовий рекорд: лікарі з'ясували, що він 217 разів вакцинувався проти Covid-19. 

Про це повідомляє BBC.

Чоловік купував вакцини і здійснював ін'єкції у приватному порядку. На те, щоб застосувати 217 доз, йому знадобилося 2 роки і 4 місяці. 

В Університеті Ерлаґен-Нюремберґ вирішили дослідити, як така гіпервакцинація вплинула на здоров'я пацієнта. Виявилося, що негативних побічних ефектів чоловік не відчув. У нього взяли декілька аналізів крові, щоб імунологи могли ретельно вивчити показники. 

Хоч здоров'я чоловіка не постраждало, лікарі не радять вдаватися до екстремальної вакцинації. Для того, щоб надійно захистити себе від вірусу, достатньо трьох доз. 

Німеччинавакцинаціяковідвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Том Купер рекомендує. Про технологічну промисловість та ППО: Звук і Покрова – Адріан Фонтанелла
Технології
Том Купер рекомендує. Про технологічну промисловість та ППО: Звук і Покрова – Адріан Фонтанелла
Переклад iPress – 06 березня 2024, 12:10
Зарозумілі, бюрократичні, зверхні. Чому німецькі шпигуни – купка повних нездар – Едвард Лукас та Джон Сайфер
Політика
Зарозумілі, бюрократичні, зверхні. Чому німецькі шпигуни – купка повних нездар – Едвард Лукас та Джон Сайфер
Переклад iPress – 06 березня 2024, 09:22
Україна знищує російське ППО в Криму. Причому дуже
Cуспільство
Україна знищує російське ППО в Криму. Причому дуже "неефективною" західною зброєю – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 березня 2024, 15:27
Макрон – великий майстер показухи. Його риторика і раніше демонструвала брак серйозності, тож чи буде наразі інакше? – Іво Даалдер
Політика
Макрон – великий майстер показухи. Його риторика і раніше демонструвала брак серйозності, тож чи буде наразі інакше? – Іво Даалдер
Переклад iPress – 05 березня 2024, 10:54
Апокаліпсис, який обирають США. Послужний список Майка Джонсона, спікера Палати представників – Тімоті Снайдер
Політика
Апокаліпсис, який обирають США. Послужний список Майка Джонсона, спікера Палати представників – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 04 березня 2024, 22:23
Німеччину сколихнули шпигунські скандали. росіяни роблять все заради зупинки допомоги Україні – німецькі ЗМІ
Політика
Німеччину сколихнули шпигунські скандали. росіяни роблять все заради зупинки допомоги Україні – німецькі ЗМІ
Переклад iPress – 04 березня 2024, 16:25
кремль успішно застосовує рефлексивний контроль проти Заходу. Ведуться не всі, але Україні від того не легше – Філліпс О'Брайен
Політика
кремль успішно застосовує рефлексивний контроль проти Заходу. Ведуться не всі, але Україні від того не легше – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 березня 2024, 12:14
2 березня 2024 року: 1+1=2... чи 8? Українські сили не тільки збивають російські літаки – Том Купер
Cуспільство
2 березня 2024 року: 1+1=2... чи 8? Українські сили не тільки збивають російські літаки – Том Купер
Переклад iPress – 03 березня 2024, 17:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється