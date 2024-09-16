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Чоловік, затриманий при ймовірному замаху на Трампа, висловлював підтримку Україні - CNN

16 вересня 2024, 09:35
Чоловік, затриманий при ймовірному замаху на Трампа, висловлював підтримку Україні - CNN
Чоловіка підозрюють у замаху на колишнього американського президента.
Раян Уеслі Раут, якого влада підозрює у плануванні нападу на колишнього президента Дональда Трампа під час гри в гольф, висловив рішучу підтримку Україні в десятках публікацій у соціальній мережі X у 2022 році, заявивши, що він готовий померти в сутичці і що "треба спалити кремль дотла".
 
Про це пише CNN. 
 
"Я готовий полетіти до Кракова та поїхати до кордону України, щоб бути добровольцем, воювати і померти...Чи можу я бути прикладом, ми повинні перемогти" — написав Раут у дописі X у березні 2022 року.
 
Тоді Раут використав свій особистий обліковий запис у Facebook минулого року, щоб заохотити іноземців брати участь у війні. Починаючи з жовтня 2023 року, він намагався залучити афганських призовників до постів, представляючи себе "позаштатним зв’язковим для українського уряду". 
 
"Воїни Афганістану — Україна певною мірою зацікавлена ​​в 3000 солдатів, тому мені потрібно, щоб кожен солдат, який має паспорт, надіслав мені копію свого паспорта для виряджання до України", — зауважив він в одному з таких дописів, опублікованих англійською та пушту.
 
Нагадаємо, раніше видання  The New York Post з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило про перестрілку біля поля для гольфу Trump West Palm Beach, де Трамп саме грав у гольф. Після стрілянини поле було негайно закрито. 
Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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