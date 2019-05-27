"Брифінг був зірваний невідомим, який назвав себе представником батальйону "Азов" і мав зі собою сокиру, ніж, шило"

Чоловік зі сокирою перервав брифінг правозахисників про ромські погроми, що проходив у київському прес-центрі Українського кризового медіа-центру в понеділок.

"Брифінг був зірваний невідомим, який назвав себе представником батальйону "Азов" і мав зі собою сокиру, ніж, шило. На місце прибула поліція, яка кваліфікувала предмети як побутові. В результаті інциденту ніхто не постраждав", - повідомили організатори на сайті УКМЦ.

Керівник Групи моніторингу прав національних меншин В'ячеслав Лихачов, який був одним із спікерів на брифінгу, повідомив подробиці інциденту. За його словами, у чоловіка з сокирою була група підтримки в залі.

"Коли після мого виступу слово взяв Юліан Кондур координатор ромського фонду "Чіріклі", до подіуму вибіг товариш у камуфляжі, який представився ветераном "Азова", і бадьорим голосом почав перекрикувати того, хто виступав, розповідаючи, що всі кишенькові злодії - роми. Поштовхавшись з охоронцем прес-центру, спробували закликати його до порядку, товариш витягнув зі сумки два ножі, сокиру і дві пляшки віскі, і демонстративно поклав у зручну кишеню балончик, просто щоб був під рукою. У товариша в залі опинилася група підтримки в благородній справі перекрикування спікерів. На цьому етапі в прес-центр зайшла поліція в касках, брониках і зі зброєю, і всіх випровадила на вихід. На підлозі спорожнілого залу залишилися сиротливо лежати два ножі і сокира. Долю двох пляшок віскі я не відстежив", - написав Лихачов.

На самому брифінгу Лихачов розповів, що за останній рік поліція не передала в суд жодну справу щодо насильства проти ромів, за винятком вбивства чоловіка у Львові. На його думку, відсутність покарання за погроми призводить до повторення схожих випадків.

"На жаль, аспект відсутності покарання зробив цю модель насильства щодо ромів привабливою для шанувальників перших організаторів погромів. Це велика проблема", - розповів він.

Нападника звати Максим Ярош. Він транслював свої дії в фейсбуці.