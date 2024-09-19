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ПОЛІТИКА

Чому битва за Покровськ може стати кульмінацією війни – The Guardian

19 вересня 2024, 08:38
Чому битва за Покровськ може стати кульмінацією війни – The Guardian
Джерело t.me/pavlokyrylenko_donoda
Зазначається, що протягом останнього місяця росіяни накопичували сили на Покровському напрямку.

Політичною стратегією російського диктатора путіна є захоплення усієї Донецької області. Битва за Покровськ, ймовірно, стане кульмінацією військової кампанії москви.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що протягом останнього місяця росіяни накопичували сили на Покровському напрямку. Зокрема, це може бути частиною широкомасштабного російського наступу, яке почалося із захоплення Авдіївки. Ймовірно, його мета - розширити вузький виступ углиб території України та захопити місто Покровськ.

The Guardian зазначає, що росіянам Покровськ важливий тим, що місто є базою матеріально-технічного забезпечення та основним транспортним вузлом Збройних сил України.

Як пише видання, битва за Покровськ, найімовірніше, стане кульмінацією військової кампанії москви цього року. Однак якщо росіяни і захоплять місто, це буде досить не легко.

Покровськ - це місто у Донецькій області, яке протягом останнього часу є ціллю росіян. Вони кидають всі можливі сили для того, щоб прорвати оборону українських військ.

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