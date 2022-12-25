Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Чому деякі українці перенесли своє Різдво?

25 грудня 2022, 11:42
Чому деякі українці перенесли своє Різдво?
Фото: solidarnosc.pl
Це символічний крок на відрив від росії, яка традиційно святкує Різдво на початку січня

Зазвичай Різдво в Україні припадає на 7 січня, але цього року багато людей вирішили порушити традицію та відсвяткувати його сьогодні. Це символічний крок на відрив від росії, яка теж традиційно святкує на початку січня, пише Sky News.

Донедавна ідея святкувати Різдво в грудні в Україні була досить радикальною, але російське вторгнення багато що  змінило.

В Україні є конкуруючі православні церкви: Українська православна церква, яка перебуває в юрисдикції російської православної церкви, і Православна церква України, яка є незалежною та самостійною.

Керівництво Православної церкви України ще в жовтні повідомило, що її вірянам не забороняється святкувати Різдво 25 грудня. Така зміна дат для деяких людей означає відрив від російської культури та релігії.


УкраїнавійнацеркваРіздво

Останні матеріали

Людське обличя алгоритмічної війни та її небезпеки.
Технології
Людське обличя алгоритмічної війни та її небезпеки. "Війна магів", частина ІІ – The Washington Post
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 14:08
Навіщо гендиректор Palantir приїздив влітку до Зеленського у Київ. Про переваги українців у
Технології
Навіщо гендиректор Palantir приїздив влітку до Зеленського у Київ. Про переваги українців у "війні магів", частина І – The Washington Post
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 11:57
Прорахунки. Як росіяни планували
Політика
Прорахунки. Як росіяни планували "безперешкодно" маршем захопити Київ – версія The New York Times
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 10:07
росія достатньо довго волала про ескалацію. За поставками Patriot мають йти більш радикальні кроки, спрямовані на повалення кремля – CNN
Політика
росія достатньо довго волала про ескалацію. За поставками Patriot мають йти більш радикальні кроки, спрямовані на повалення кремля – CNN
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 08:23
Виступ Зеленського у Конгресі США: Україна може і виграє цю війну, але це вимагатиме терпіння, підтримки та відданості з боку партнерів – генерал Мік Раян
Політика
Виступ Зеленського у Конгресі США: Україна може і виграє цю війну, але це вимагатиме терпіння, підтримки та відданості з боку партнерів – генерал Мік Раян
22 грудня 2022, 15:54
Політика
"Уявіть, яку лють відчуває путін, спостерігаючи за виступом Зеленського перед Конгресом США". Про роль Зеленського на вашингтонській сцені – Washington Post
Переклад iPress – 22 грудня 2022, 13:02
Всі дороги ведуть до повернення Україною Криму. А Захід має нарощувати оборонну промисловість для українських військових – Мік Раян
Політика
Всі дороги ведуть до повернення Україною Криму. А Захід має нарощувати оборонну промисловість для українських військових – Мік Раян
Переклад iPress – 22 грудня 2022, 09:44
Політика
"У ньому бачили царя. Він просто збожеволів". Підлабузники у владі посилили переконання путіна, що росія легко переможе Україну – The New York Times
Переклад iPress – 21 грудня 2022, 11:57
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється