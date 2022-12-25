Чому деякі українці перенесли своє Різдво?

Це символічний крок на відрив від росії, яка традиційно святкує Різдво на початку січня

Зазвичай Різдво в Україні припадає на 7 січня, але цього року багато людей вирішили порушити традицію та відсвяткувати його сьогодні. Це символічний крок на відрив від росії, яка теж традиційно святкує на початку січня, пише Sky News.

Донедавна ідея святкувати Різдво в грудні в Україні була досить радикальною, але російське вторгнення багато що змінило.

В Україні є конкуруючі православні церкви: Українська православна церква, яка перебуває в юрисдикції російської православної церкви, і Православна церква України, яка є незалежною та самостійною.

Керівництво Православної церкви України ще в жовтні повідомило, що її вірянам не забороняється святкувати Різдво 25 грудня. Така зміна дат для деяких людей означає відрив від російської культури та релігії.