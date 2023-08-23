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Чому "москву-сіті" часто атакують безпілотники: пояснення розвідки

23 серпня 2023, 16:55
Чому
Фото: з вільного доступу
У будівлі "москва сіті" розміщуються певні спецслужби, офіси, міністерства.

У будівлі "москва сіті" розташовані установи, які планують воєнні злочини держави-агресора. Саме цим можна пояснити влучання по даній споруді невідомих об'єктів.

Таку заяву зробив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Оці шляхетні невідомі літаючі об'єкти спрямовуються виключно на ті об'єкти та установи, які залучені до геноцидної війни сучасної росії проти України", — сказав він.

За словами Юсова, це ті місця, де розташовуються певні спецслужби, офіси, міністерства.

"А також інші установи, які залучені в реалізації, плануванні, контролі та здійсненні цієї війни та воєнних злочинів", — додав Юсов.

Представник розвідки також відповів на питання, чи змінюються настої росіян через прильоти.

"Звичайно, подібні дії мають багатоплановий характер і впливають одразу на декілька процесів. Окрім цілей і військових результатів даних операцій це і громадський настрій, інформаційний ефект, позиція рашистів на міжнародному ринку озброєнь та багато інших чинників. Зокрема, авторитет путіна перед його імовірними союзниками або державами, які ще підтримують контакти з ним", — додав Юсов.

Нагадаємо, у ніч на 23 серпня у москві та Підмосков'ї пролунали вибухи. Попередньо столицю російської федерації атакували безпілотні літальні апарати.

Раніше представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що безпілотні літальні апарати продовжать атаки на територію рф. Проте озвучувати цілі дронів наразі не варто, щоб не нашкодити операціям.

розвідкавійна в Україніросія окупантиатака дронів

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