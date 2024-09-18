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ПОЛІТИКА

Чому переговори між Україною та росією залишаються недосяжними – The Guardian

18 вересня 2024, 12:55
Чому переговори між Україною та росією залишаються недосяжними – The Guardian
Колаж "Сегодня"
Автор зазначає, що Зеленський більше боїться поразки, ніж ескалації.

Війна росії проти України вже триває понад два з половиною роки, що посилило міжнародні заклики до політичного врегулювання. Але умови миру для Києва та москви залишаються неприйнятними. путін й Зеленський публічно заявили, що вони відкриті до переговорів, але жоден з них не відмовився від своїх давніх цілей і від перемоги.

Про це пише The Guardian.

"Чи може поєднання втоми від війни й страху перед ескалацією прокласти шлях до переговорів, які покладуть край війні? Я налаштований скептично", — йдеться у повідомленні.

Менон зазначає, що моральний дух ні на фронті, ні в тилу серед українців не знизився до такого рівня, який не залишає Зеленському іншого вибору, окрім як припинити бойові дії й шукати миру на умовах росії.

"Тим не менш, курська операція є додатковим свідченням того, що Київ залишається сповненим рішучості продовжувати боротьбу. Дійсно, Зеленський і його командири вважають, що ці здобутки можна закріпити, якщо Британія і США дозволять Україні використовувати свої ракети дальнього радіусу дії для завдання ударів по російських аеродромах", — додає політолог.

війнапереговори

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