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ПОЛІТИКА

Чому політики-республіканці роблять все, що скаже Трамп – The Atlantic

10 лютого 2024, 17:59
Чому політики-республіканці роблять все, що скаже Трамп – The Atlantic
Трамп більше не президент — і є щось унікальне в тому впливі, який він продовжує мати на республіканців в США.

Історія, яку Дональд Трамп розповідає про себе і для себе, завжди була історією домінування. Він завжди готовий поділитися прикладами своєї жорсткої тактики ведення переговорів. А на передвиборчих мітингах він регулярно тішить натовп розповідями про те, як силою переконував різних світових лідерів. Цей образ Трампа завжди був сумнівним. Ці сцени в залі засідань були, зрештою, вигадкою реаліті-шоу. Було багато повідомлень, які свідчать про те, що багато світових лідерів, з якими Трамп взаємодіяв на посаді президента, бачили в ньому скоріше мішень, якою легко маніпулювати, ніж державного діяча, що переважає і якого слід боятися.

Про пише видання The Atlantic.

Трамп демонструє дивовижну здатність змушувати республіканців у Конгресі робити те, що він хоче. Він погрожує їм. Він залякує їх. Він вимагає від них проявів відданості — і якщо вони переходять йому дорогу, він змушує їх платити. Якщо і є одна сфера американської влади, де Трамп зміг насправді бути безжальним, якого він грав на телебаченні, і вона може бути лише одна — то це республіканська політика. Його вплив був повною мірою продемонстрований цього тижня, коли він зірвав двопартійний законопроєктпро безпеку кордонів та допомогу Україні.

Чому саме республіканці в Конгресі виявилися набагато більш поступливими, ніж будь-хто інший, з ким Трамп змагався, є питанням інтерпретації. Одне з пояснень полягає в тому, що Трамп просто досяг набагато більшого успіху в політиці, ніж він коли-небудь досягав, умовно кажучи, в нерухомості Нью-Йорка або на телебаченні. Але, звичайно, Трамп більше не президент — і є щось унікальне в тому впливі, який він продовжує мати на республіканців в США.

Для багатьох обраних республіканців, ймовірно, це було схоже на відповідь на їхні молитви, коли нарешті з'явився хтось "сильний" і почав вказувати їм, що робити. Можливо, його накази були нерозважливими й суперечливими. Але доки вони робили все можливе, щоб виглядати так, ніби слухаються, вони могли розраховувати на подальшу перемогу на передвиборах. Як Трамп може відступити зараз, якщо республіканці дозволяють собою керувати?

Трампреспубліканці

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