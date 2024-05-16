Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Чому посилення китайсько-російських військових зв'язків турбує Захід – FT

16 травня 2024, 17:53
Чому посилення китайсько-російських військових зв'язків турбує Захід – FT
Китайська DF-17, фото: Xinua/EPA
Підтримка Китаєм війни кремля в Україні викликає сильне занепокоєння західних урядів через розвиток відносин двох країн.

Проте останнім часом військове співробітництво цих двох країн посилюється в ще одному ключовому регіоні - біля Тайваню, повідомляє Financial Times.

"Ми бачимо, як Китай і росія вперше проводять спільні навчання щодо Тайваню. Ми визнаємо, що це місце, де Китай безумовно хоче, щоб росія працювала разом із ним, і ми не бачимо причин, чому б їм цього не робити", - пзаявила директор національної розвідки США Авріл Гейнс.

Військові зв'язки москви і Пекіна розвиваються, охоплюючи тісніші спільні навчання і співпрацю в галузі протиракетної оборони. І хоча у них немає договору про взаємну оборону, як у США з їхніми союзниками, аналітики вважають, що це не виключає військового співробітництва зі значним глобальним впливом, пише видання. 

Останні спільні військово-морські навчання демонструють наміри Китаю врахувати успіх України в потопленні російських військових кораблів з берега, який став прикладом "контролю моря з суші". Тому що саме з такою ситуацією зіткнуться китайські війська в разі вторгнення на Тайвань.

Експерти вважають, що росія і Китай перебувають на шляху до створення комунікаційних структур, необхідних для ведення спільних бойових дій.

Країни почали обмінюватися такими секретними даними, як максимальна швидкість літаків, що за нормальних обставин можна робити тільки з офіційним союзником. Також обмін оперативними даними, який, ймовірно, відбувається під час патрулювання, коли російські та китайські бомбардувальники з ядерними боєголовками здійснюють спільні польоти поблизу Японії, також передбачає "стратегічну близькість".

Багато західних аналітиків вважають, що військові двох країн все ще мають лише рудиментарну оперативну сумісність, і стверджують, що їхні спільні навчання не відображають планів спільних бойових дій. Але навіть якщо ця оцінка правильна, російська підтримка може дати армії Китаю вирішальну перевагу в потенційному конфлікті зі США, пише FT.

Важливим фактором може стати передача російської технології для системи раннього попередження про ракетний напад.

"Якщо москва і Пекін об'єднають свої системи протиракетної оборони, датчики на північній території рф зможуть завчасно попереджати Китай про американські міжконтинентальні балістичні ракети, що мають подолати цю територію, щоб вразити Китай. Спільна система раннього попередження також дасть змогу Китаю запустити ядерну зброю після отримання попередження про підготовку ядерного удару. Це ознаменувало б відхід від його стратегії застосування ядерної зброї тільки як відплату за вже завданий удар - зміна, яку, на думку експертів у галузі ядерної енергетики, Пекін давно обмірковує", - пишуть журналісти.

За словами джерела, близького до міністерства оборони рф, китайський технологічний прогрес означає, що передова російська зброя втрачає свій блиск для Пекіна.

"Китай, як і раніше, зацікавлений у деяких російських авіаційних технологіях, що використовувалися в останньому поколінні російських винищувачів, а також в імпорті радянських авіаційних двигунів, оскільки власне виробництво в Китаї все ще відстає. Але це фінальні контракти, і за кілька років інтерес Китаю пропаде і тут", - каже співрозмовник на умовах анонімності.

Разом з тим, аналітики кажуть, що крім технологій, значення рф як постачальника для Пекіна значно зросте, якщо Китай почне війну за Тайвань, оскільки сухопутні поставки енергоносіїв, продовольства і військових товарів з росії могли б значно послабити ефект від морської блокади Китаю з боку США.

"росія, ймовірно, не воюватиме разом із Китаєм, але займе позицію, аналогічну позиції Пекіна щодо України, пропонуючи політичну підтримку, а також економічні та військові ресурси, щоб допомогти їй протистояти тиску США", - пише видлання.

 
РосіяКитайспівпраця

Останні матеріали

В Україні росія починає нарощувати перевагу. Як цьому запобігти – Джек Вотлінг
Cуспільство
В Україні росія починає нарощувати перевагу. Як цьому запобігти – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 16 травня 2024, 15:51
Армія США не зможе так довго вистояти у війні безпілотників, як Україна. Її вистачить хіба що на місяць – Девід Екс
Технології
Армія США не зможе так довго вистояти у війні безпілотників, як Україна. Її вистачить хіба що на місяць – Девід Екс
Переклад iPress – 16 травня 2024, 11:20
Україна вимагає від США зняти обмеження для використання американської зброї. Натомість росія розгортає нову інформкампанію в американських ЗМІ
Політика
Україна вимагає від США зняти обмеження для використання американської зброї. Натомість росія розгортає нову інформкампанію в американських ЗМІ
Переклад iPress – 16 травня 2024, 08:53
Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Політика
Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 травня 2024, 14:53
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Cуспільство
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Переклад iPress – 15 травня 2024, 12:12
росія вербує невдах, які шпигують за Заходом. Як молодь у Польщі та правих екстремістів у Британії вербує російська розвідка – Wall Street Journal та The Telegraph
Політика
росія вербує невдах, які шпигують за Заходом. Як молодь у Польщі та правих екстремістів у Британії вербує російська розвідка – Wall Street Journal та The Telegraph
Переклад iPress – 15 травня 2024, 08:25
Зниклі безвісти: західні уми. Нездатність Заходу протистояти витівкам росії – Едвард Лукас
Політика
Зниклі безвісти: західні уми. Нездатність Заходу протистояти витівкам росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 травня 2024, 16:18
Перемога України визначить долю усього світу. Війна з росією є світовою війною автократій проти демократій – Хел Брендс
Політика
Перемога України визначить долю усього світу. Війна з росією є світовою війною автократій проти демократій – Хел Брендс
Переклад iPress – 14 травня 2024, 12:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється