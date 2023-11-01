Чому путін пом'якшив свою ядерну риторику – Financial Times

США, Британія і Франція минулої осені попередили росію про наслідки застосування ядерної зброї в Україні після чого на загроза пропала.

Про це йдеться в статті Financial Times.

Президент росії владімір путін вперше натякнув про ядерний удару по Україні в промові перед повномасштабним вторгненням в лютому 2022 року.

Пізніше після анексії 4-ьох українських областей, він пообіцяв використовувати всі засоби, які є в його розпорядженні для захисту цих завоювань.

"Ці погрози спонукали США, Велику Британію і Францію пообіцяти відповідь за допомогою конвенційних озброєнь", - пише Financial Times.

За словами співрозмовників видання, свою роль зіграв лідер Китаю Сі Цзіньпін, який застеріг путіна від використання ядерної зброї. Це сталося під час візиту до москви в березні цього року.

Ми також писали, що під час візиту путіна в Китаї його зняли в супроводі офіцерів з російським ядерним кейсом.