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ПОЛІТИКА

Чому росія перестала використовувати дрони-камікадзе для ударів по Україні?

06 грудня 2022, 15:42
Чому росія перестала використовувати дрони-камікадзе для ударів по Україні?
іран дрон
Росія вже кілька тижнів не використовує для ударів по Українї іранські дрони-камікадзе. За припущенням військових це пов'язано не скільки з морозами, скільки із закінченням партії постачання дронів з Ірану

Росія вже кілька тижнів не використовує для ударів по Українї іранські дрони-камікадзе. За припущенням військових це пов'язано не скільки з морозами, скільки із закінченням партії постачання дронів з Ірану, повідомив на брифінгу речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Уже декілька тижнів не помічено використання дронів-камікадзе типу "Шахед". Є різні думки, фактори і ознаки, які говорять про те, що ймовірно та перша партія, яку отримали окупанти, закінчилась у них, - сказав він.

За словами речника, росією було замовлено понад 1700 одиниць, понад 1400 вона вже випустила по Україні, априблизно 350 було збито українськими ППО.

"Питають у нас чи погодні умови впливають. Частково так, але ж не кожний день же нельотна погода. Вже три тижні приблизно вони їх не використовують. Ознаки говорять про те, що можливо перша партія у них завершилась. Поки що немає інформації про те що буде Іран поставляти їм ще це озброєння", - додав він.

Раніше з'явилася інформація про те, що країни ЄС ввели санкції за продаж та поставку росії дронів та комплектуючих, а росія домовилася з Іраном про купівлю балістичних ракет дальністю 300 та 700 км. 


РосіяІрандрони-камікадзе

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