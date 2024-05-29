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Чому росія скасувала "танковий біатлон" пояснили в розвідці Британії

29 травня 2024, 15:14
Чому росія скасувала
В росії повідомляли, що щорічні армійські міжнародні ігри не відбудуться в 2024 році, попрти те, що міноборони рф не прокоментувало це офіційно.

Захід також було скасовано і минулого року, про це йдеться в звіті розвідки Британії. 

"Армійські міжнародні ігри вперше відбулися в 2015 році, є щорічним заходом, організованим міністерством оборони рф, в якому протягом двох тижнів беруть участь низка країн, що змагаються у військових заходах. В останніх іграх 2022 року взяли участь 6000 осіб із 37 країн", - йдеться в дописі. 

росія, ймовірно, скасувала ігри, щоб уникнути критики цього заходу як тривіального заняття у воєнний час, що відволікає військові зусилля від війни в Україні, а також, щоб уникнути можливого скорочення участі інших країн, повідомляють в розвідці. 

Особливо відомі ігри заходом "танковий біатлон".

"Існує також реальна ймовірність того, що через втрати в Україні російське міністерство оборони стурбоване тим, що нестача кваліфікованого військового персоналу та техніки може поставити під загрозу послідовне домінування росії у змаганнях", - пише Міноборони Британії.

 
Росіярозвідкатанковий біатлон

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