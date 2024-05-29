Чому росія скасувала "танковий біатлон" пояснили в розвідці Британії

В росії повідомляли, що щорічні армійські міжнародні ігри не відбудуться в 2024 році, попрти те, що міноборони рф не прокоментувало це офіційно.

Захід також було скасовано і минулого року, про це йдеться в звіті розвідки Британії.

"Армійські міжнародні ігри вперше відбулися в 2015 році, є щорічним заходом, організованим міністерством оборони рф, в якому протягом двох тижнів беруть участь низка країн, що змагаються у військових заходах. В останніх іграх 2022 року взяли участь 6000 осіб із 37 країн", - йдеться в дописі.

росія, ймовірно, скасувала ігри, щоб уникнути критики цього заходу як тривіального заняття у воєнний час, що відволікає військові зусилля від війни в Україні, а також, щоб уникнути можливого скорочення участі інших країн, повідомляють в розвідці.

Особливо відомі ігри заходом "танковий біатлон".

"Існує також реальна ймовірність того, що через втрати в Україні російське міністерство оборони стурбоване тим, що нестача кваліфікованого військового персоналу та техніки може поставити під загрозу послідовне домінування росії у змаганнях", - пише Міноборони Британії.