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Чому Саудівська Аравія ніколи не купувала F-16 – Forbes

04 червня 2024, 11:21
Чому Саудівська Аравія ніколи не купувала F-16 – Forbes
Фото: з відкритих джерел
Саудівська Аравія з кінця 1970-х років придбала щонайменше 230 літаків F-15, але жодного F-16.

Про це йдеться в матеріалі бізнес-видання Forbes.

Саудівську Аравію цікавлять американські винищувачі F-15 відтоді, як вперше придбала цей літак в кінці 1970-х років. 

За десятиліття країна придбала 230 літаків F-15. 

Єдиними іншими винищувачами, які королівство замовило в цей період, були 72 Eurofighter і 120 Panavia Tornados. 

Проте Саудівська Аравія так і не придбала F-16, які є характерними для країн регіону, в якому експлуатуються другий, третій і четвертий за величиною парки цих літаків. 

Ще в 1970-х роках Саудівська Аравія отримала перші F-15 для заміни 44 застарілих британських винищувачів Lightning і тоді вона твердо заявила, що не прийме неякісну або погіршену версію літака.

Ер-Ріяд твердо вірив, що F-15 більше підходить на роль винищувача переважно повітряної переваги.

З часмо Саудівська Аравія розглядала можливість придбання F-16 для заміни застарілих F-15. Ще в 1997 році вона розглядала можливість укладення багатомільярдної угоди на 102 літаки F-16, але швидко відмовилася від неї після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловився проти.

Майже 15 років тому уряд сказав, що вони звикли до F-15 і уклали рекордну угоду вартістю 60 мільярдів доларів на 84 F-15SA.

"Наразі Саудівська Аравія прагне до повномасштабного партнерства в проєкті винищувача шостого покоління, сподіваючись отримати такий передовий винищувач до 2040 року. Тим часом, якщо вона не отримає дозволу на замовлення F-35 у рамках широкої угоди зі США, F-15, найімовірніше, залишиться основним винищувачем Королівських ВПС Саудівської Аравії ще кілька років", - пишуть журналісти.

 
Саудівська АравіяF-16

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