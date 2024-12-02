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ПОЛІТИКА

Чому українці повертаються на окуповані території – аналіз Spiegel

02 грудня 2024, 15:11
Чому українці повертаються на окуповані території – аналіз Spiegel
Фото: з вільного доступу
Щоб зробити це, їм потрібно або заплатити великі гроші, або прийняти російське громадянство.

Кілька днів тому депутат Максим Ткаченко повідомив, що близько 150 тисяч українців повернулися на окуповані росіянами території, більшість з них — 67-70 тисяч — у Маріуполь у Донецькій області.

Німецьке видання Spiegel розбиралося з причинами такого явища. У матеріалі сказано, що насправді кількість тих, хто повертається в окупацію, не є великою,  переважно це люди похилого віку та жінки. 

Там нагадують, що навесні країна-агресор почала надавати псевдозаконний вигляд експропріації українського майна на окупованих територіях. Як наслідок, його власникам дали небагато часу, аби відновити фізичне користування нерухомістю або продати її. В іншому випадку будинки та квартири будуть підлягати так званій "націоналізації". Саме через це українців повертають на окуповані території — аби вирішити проблеми зі своєю власністю. 

Та для того, аби продати майно, громадяни України спершу повинні прийняти російське громадянство. Ще один варіант — заплатити великі гроші. 

Але є й ті, хто повернувся в окупацію, аби жити там. І не обов'язково у своїх домівках. Дехто отримує житло від росії, яке окупанти збудували на руїнах розбомблених ними ж багатоповерхівок, де загинули люди. Олександр, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав у Фінляндію, вважає, що до Маріуполя могли повернутися до 20 тисяч українців — жінок та літніх людей, тоді як інша анонімна співрозмовниця Spiegel, яка ніколи не виїздила з міста, вважає, що ця цифра в рази менша — близько 5 тисяч. 

Видання, попри численні запити, не змогло поспілкуватися ні з ким, хто повернувся в окупацію: "Усі припускають, що їхні телефони прослуховують. Ніхто не піде на такий ризик". 

біженціМаріупольвійна

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