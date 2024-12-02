Чому українці повертаються на окуповані території – аналіз Spiegel
Кілька днів тому депутат Максим Ткаченко повідомив, що близько 150 тисяч українців повернулися на окуповані росіянами території, більшість з них — 67-70 тисяч — у Маріуполь у Донецькій області.
Німецьке видання Spiegel розбиралося з причинами такого явища. У матеріалі сказано, що насправді кількість тих, хто повертається в окупацію, не є великою, переважно це люди похилого віку та жінки.
Там нагадують, що навесні країна-агресор почала надавати псевдозаконний вигляд експропріації українського майна на окупованих територіях. Як наслідок, його власникам дали небагато часу, аби відновити фізичне користування нерухомістю або продати її. В іншому випадку будинки та квартири будуть підлягати так званій "націоналізації". Саме через це українців повертають на окуповані території — аби вирішити проблеми зі своєю власністю.
Та для того, аби продати майно, громадяни України спершу повинні прийняти російське громадянство. Ще один варіант — заплатити великі гроші.
Але є й ті, хто повернувся в окупацію, аби жити там. І не обов'язково у своїх домівках. Дехто отримує житло від росії, яке окупанти збудували на руїнах розбомблених ними ж багатоповерхівок, де загинули люди. Олександр, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав у Фінляндію, вважає, що до Маріуполя могли повернутися до 20 тисяч українців — жінок та літніх людей, тоді як інша анонімна співрозмовниця Spiegel, яка ніколи не виїздила з міста, вважає, що ця цифра в рази менша — близько 5 тисяч.
Видання, попри численні запити, не змогло поспілкуватися ні з ким, хто повернувся в окупацію: "Усі припускають, що їхні телефони прослуховують. Ніхто не піде на такий ризик".