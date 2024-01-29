Чому важливо знати мистецтво?

Досить популярний раніше наратив про те, що «культура (мова, мистецтво, історія) не має значення» зруйнувався військовими діями. Та на місце йому прийшов новий «не на часі». Але, суть полягає в тому, що мова, мистецтво, історія важливі і завжди «на часі». Особливо у скрутні часи.

Знання своєї мови, культури, мистецтва, літератури формує ідентичність, дає міцний грунт під ногами та розуміння того, за що ми боремось. Безумовно, не у кожної людини є час та змога ґрунтовно заглиблюватись в дослідження вищезгаданих тем. Однак, в такому випадку варто звернути увагу на постійно зростаючу кількість ресурсів, які в легкій, короткій та зрозумілій манері розказують про українське мистецтво, культуру і літературу.

Такими простими та доступними способами поглибити свої знання є відео в ютуб, подкасти, пости в соціальних мережах від фахівців в своїй галузі. Якщо ж ви хочете адаптувати цю інформацію під свої потреби, то можна зробити тренінг для співробітників, де вони прослухають лекції стосовно тем, які цікаві саме їм. Так, арт-студія «Ліхтарик» пропонує формат корпоративних лекцій з українського та європейського мистецтва. Такі лекції можуть бути з акцентом на музейні колекції України, на діяльність меценатів, на творчість українських митців в Європі або ж на творчий шлях художниць.

Для людей, які віддають перевагу не пасивному прослуховуванню, а активним діям, арт-студія «Ліхтарик» пропонує майстер-класи в Києві:

На заняттях з гончарства можна зробити вироби з глини та дізнатись про історію кераміки.

На живописних майстер-класах можна познайомитись з найпопулярнішими техніками живопису, таких як олія, акварель, акрил та дізнатись про найвидатніших митців, які працювали в цих техніках та історію їх виникнення.

З Традиційних декоративно-ужиткових майстер-класів студія пропонує:

Петриківський розпис, який входить до переліку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО;

Самчиківський розпис;

Вибійка, яка є однією з найдавніших технік розпису тканин;

Свічкарство з натурального бджолиного воску.

Крім традиційних технік живопису, київська творча студія «Ліхтарик» пропонує неординарні майстер-класи, такі як:

східна техніка живопису на воді ебру,

живопис вином;

кавовий живопис.

Такі способи знайомства з мистецтвом не лише легкі і доступні, вони допомагають відпочити емоційно, приємно провести час та дізнатись щось нове. Крім того, подібні майстер-класи або лекції можна подарувати близьким людям або колегам у вигляді подарункових сертифікатів або замовити виїзний майстер-клас. Таким чином, якщо ви цікавитесь творчістю і мистецтвом, у вас є прекрасна можливість поділитися своїм захопленням з іншими, зробивши приємний подарунок.

Якщо у вас є час і можливість присвятити свою увагу мистецтву і творчості – не сумнівайтесь і зробіть це в зручний для вас спосіб. Це збагатить вашу уяву, доповнить знання та дасть можливість емоційно відпочити.