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ПОЛІТИКА

Чому Захід повинен заарештувати активи російського центробанку – The Telegraph

24 лютого 2024, 20:57
Чому Захід повинен заарештувати активи російського центробанку – The Telegraph
Стоп росія
росія вчинила злочин агресії, і правильно, що їхні заморожені кошти підуть на оборону та відбудову України.

Минуло два роки відтоді, як владімір путін розпочав повномасштабну війну в Україні. Це два роки забраних життів, вкраденого майбутнього та найнебезпечнішого періоду європейської історії з часів Другої світової війни.

Зараз допомога потрібна Україні більше, ніж будь-коли. У Заходу є вибір: дати Україні достатньо, щоб вона перемогла, а не просто вижила, щоб змінити хід наступних кількох десятиліть і стримати автократів.

Про це пише видання The Telegraph.

Не можна дозволити путіну переписати історію

Європа може зробити більше. Уряди країн повинні терміново укласти міжнародну угоду про арешт активів російського Центрального банку. росія вчинила злочин агресії, і буде правильно, якщо її заморожені кошти підуть на оборону та відбудову України. Європа також повинна домагатися створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії для притягнення Путіна до відповідальності.

Неможливо переоцінити підтримку Європи

Проте, дивлячись через Атлантику, ми бачимо, що постійна загроза, яку становить путінська Росія, недооцінюється. Йдеться не лише про здатність України протистояти російській агресії, але й про забезпечення тривалого миру, який унеможливить майбутні вторгнення та загрози. Перемога передбачає утримання росії від ворожих дій проти сусідніх країн, припинення агресивних маневрів всередині та за межами її кордонів, а також об'єднаний фронт євроатлантичних країн проти тероризму та тиранії.

Важливість внеску і підтримки Європи в цій війні неможливо переоцінити, і Великобританія зокрема повинна і надалі залишатися провідною силою в забезпеченні кращого і мирного майбутнього. Проте, щоб цей порядок залишився неушкодженим, США повинні продовжувати відігравати свою роль у боротьбі за демократію і вийти з тіні ізоляціоністської доктрини Трампа.

Путінактиви рфрф тероризм

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