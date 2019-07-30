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Чорне море майже вдвічі брудніше від Середземного, - ЄС і ПРООН

83% морського сміття, знайденого в Чорному морі, становить пластик
Кількість морського сміття в Чорному морі майже вдвічі перевищує аналогічну цифру для Середземного моря. Крім того, концентрація деяких речовин-забруднювачів перевищує безпечні норми.
Чорне море майже вдвічі брудніше від Середземного, - ЄС і ПРООН Фото: Думская.net

Про це свідчать результати загальних Чорноморських досліджень проєкту Європейського Союзу (ЄС) та Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) "Посилення екологічного моніторингу Чорного моря: вибрані заходи" (EMBLAS) і Міністерства екології та природних ресурсів України, повідомляє LB.ua.

"Отримані результати досліджень стануть основою для розробки науково обґрунтованої програми заходів щодо поліпшення стану Чорного моря, а також для глобального розуміння поточних ризиків і загроз морським екосистемам", - зазначив керівник групи експертів проєкту Ярослав Слободник.

Дослідження показало, що 83% морського сміття, знайденого в Чорному морі, становить пластик: PET-пляшки, обгортки від солодощів, пластикові пакети. Крім цього, концентрація шкідливих хімічних сполук, що становлять загрозу життю морської фауни і людей (пестициди, інсектициди, ртуть і антипірени в рибі), є вищою від допустимих норм токсичності.

Також виявлено 124 хімічні сполуки, шкідливі для морської екосистеми і здоров'я людини, зокрема стійкі органічні речовини-забруднювачі: метали, пестициди, біоциди, лікарські засоби, антипірени й побутові хімічні засоби.

Концентрацію цих речовин у морській воді раніше не перевіряли. Тепер дослідники запропонують включити їх в регулярні дослідження.

Водночас, гарною новиною стало виявлення в пробах по всьому Чорному морю ДНК європейського осетра і білуги, які перебувають під загрозою зникнення.

Дослідження проводилися в прибережних водах Грузії, України та Росії, а також у відкритому морі в рамках проекту EMBLAS-II спільно з Українським науково-дослідним центром екології моря, Інститутом морської біології Національної академії наук України, Одеським національним університетом ім. Мечникова та іншими партнерами протягом 2017-2019 років.

Цей проєкт розраховано на 2019-2020 роки, його бюджет становить 1,6 млн євро.

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