Чорнобилю потрібно понад €500 мільйонів, щоб уникнути ядерної катастрофи в Європі – FT

Після атаки російського безпілотника Новий безпечний конфайнмент (НБК) Чорнобильської АЕС отримав критичні пошкодження, які загрожують ядерною катастрофою континентального масштабу.

Про це пише Financial Times.

Удар дрона пошкодив зовнішню обшивку захисної арки, а рятувальники, гасячи пожежу, просвердлили в ній додаткові отвори. Хоча витоку радіації в атмосферу не сталося, пошкодження поставили під загрозу вентиляційну систему споруди — вона підтримує рівень вологості нижче 40% та запобігає корозії металевих конструкцій арки.

Без ремонту корозія почнеться вже до кінця цього десятиліття, попереджає Бальтазар Ліндауер, керівник відділу ядерної безпеки Європейського банку реконструкції та розвитку.

"Це не українська проблема. Це континентальна загроза, яку ігнорують", — наголошує головний інженер ЧАЕС Олександр Тітарчук.

Наскільки це небезпечно

За словами директора станції Сергія Тараканова, НБК втратив здатність утримувати радіоактивні речовини та забезпечувати контрольоване середовище для демонтажу "саркофага" під аркою. "Без герметичної оболонки вся система вийде з ладу", — каже він.

Ситуацію ускладнює те, що над Зоною відчуження регулярно пролітають ворожі ракети та дрони. На думку Тараканова, навіть сейсмічний удар від падіння ракети поблизу арки може спричинити її обвал. На території станції також розташоване найбільше у світі сховище відпрацьованого ядерного палива та величезні обсяги рідких радіоактивних відходів. "Удар по будь-якому з цих об'єктів — навмисний чи випадковий — може спровокувати ядерну катастрофу глобального масштабу", — застерігає директор.

Ремонт і фінансування

Аварійний ремонт вже розпочато: головний отвір накрито захисним екраном, який, втім, лише запобігає потраплянню води, але не усуває основну загрозу. Наступний етап — герметизація малих отворів і відновлення мембрани — має бути виконаний цього року і коштуватиме від 5 до 10 мільйонів євро. Повне відновлення функцій НБК Тараканов називає "надзвичайно складним завданням", яке потребує понад 500 мільйонів євро.

Наразі на Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля є понад 70 мільйонів євро. ЄБРР називає міжнародну підтримку Чорнобиля "найбільшою в історії глобальною співпрацею з ядерної безпеки", але визнає, що після удару дрона над нею нависла "фундаментальна загроза". Міжнародні партнери висловлюють сподівання знайти необхідне фінансування.