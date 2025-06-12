Чорногорія долучається до військової місії ЄС на підтримку України

Проєкт рішення, який був внесений на розгляд дев’ять місяців тому, підтримали 49 із 81 депутата.

Парламент Чорногорії ухвалив рішення про направлення військовослужбовців армії до Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні.

Проєкт рішення, який був внесений на розгляд дев’ять місяців тому, підтримали 49 із 81 депутата.

Як повідомляє Radio Slobodna Evropa, рішення прийнято з метою посилення потенціалу Збройних сил України для захисту її територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах, а також як засіб стримування російської агресії та інших потенційних загроз.

Опозиція звинуватила спікера парламенту Андрію Мандіча, який є противником НАТО та прихильником Владіміра Путіна, у затягуванні ухвалення цього рішення. Партія Мандіча, що входить до коаліції, виступає проти вступу Чорногорії до НАТО і санкцій проти росії, запроваджених через війну в Україні.

Міністр оборони Драган Крапович наголосив, що участь чорногорських військових у місії не передбачає їх розгортання на території України — всі операції проходитимуть у країнах ЄС, зокрема в Польщі та Німеччині.

Ця місія ЄС є однією з двох так званих «українських місій», створених після російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Друга місія, організована НАТО, передбачає надання безпекової допомоги та підготовку українських військових.

7 лютого 2025 року Рада з питань оборони та безпеки Чорногорії ухвалила проект рішення про приєднання армії країни до діяльності НАТО з підтримки України (NSATU). Остаточне рішення про участь у цій місії також залежить від голосування в парламенті.

Чорногорія є членом НАТО з 2017 року, проте дев’яносто відсотків нинішньої парламентської більшості не підтримували вступ країни до Альянсу.