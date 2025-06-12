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ПОЛІТИКА

Чорногорія долучається до військової місії ЄС на підтримку України

12 червня 2025, 17:10
Чорногорія долучається до військової місії ЄС на підтримку України
Фото: TROPICANA
Проєкт рішення, який був внесений на розгляд дев’ять місяців тому, підтримали 49 із 81 депутата.

Парламент Чорногорії ухвалив рішення про направлення військовослужбовців армії до Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні.

Проєкт рішення, який був внесений на розгляд дев’ять місяців тому, підтримали 49 із 81 депутата.
Як повідомляє Radio Slobodna Evropa, рішення прийнято з метою посилення потенціалу Збройних сил України для захисту її територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах, а також як засіб стримування російської агресії та інших потенційних загроз.

Опозиція звинуватила спікера парламенту Андрію Мандіча, який є противником НАТО та прихильником Владіміра Путіна, у затягуванні ухвалення цього рішення. Партія Мандіча, що входить до коаліції, виступає проти вступу Чорногорії до НАТО і санкцій проти росії, запроваджених через війну в Україні.

Міністр оборони Драган Крапович наголосив, що участь чорногорських військових у місії не передбачає їх розгортання на території України — всі операції проходитимуть у країнах ЄС, зокрема в Польщі та Німеччині.

Ця місія ЄС є однією з двох так званих «українських місій», створених після російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Друга місія, організована НАТО, передбачає надання безпекової допомоги та підготовку українських військових.

7 лютого 2025 року Рада з питань оборони та безпеки Чорногорії ухвалила проект рішення про приєднання армії країни до діяльності НАТО з підтримки України (NSATU). Остаточне рішення про участь у цій місії також залежить від голосування в парламенті.

Чорногорія є членом НАТО з 2017 року, проте дев’яносто відсотків нинішньої парламентської більшості не підтримували вступ країни до Альянсу.

Чорногоріявійськовіпідтримка України

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