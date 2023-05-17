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Чорногорія підтримуватиме Україну до її перемоги над росіянами – прем'єр Абазович

17 травня 2023, 16:39
Чорногорія підтримуватиме Україну до її перемоги над росіянами – прем'єр Абазович
Фото: rencentre.com
Дрітан Абазович запевнив, що його країна готова віддати все для підтримки "друзів" до кінця.

Під час саміту Ради Європи в Рейк'явіку прем'єр Чорногорії Дрітан Абазович заявив, його країна готова підтримувати Україну, поки вона не переможе російських загарбників.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Чорногорія стоїть з Україною з першого дня агресії з боку російської федерації. Ми віддамо все для підтримки наших друзів до кінця. Доки вона не виграє цю війну. Тому що Україна зрештою має перемогти заради всіх нас, заради Європи і заради захисту вільного вибору того, як кожна країна бачить власну організацію, у якому альянсі вона хоче брати участь і як захищати власні суверенітет і територіальну цілісність", – заявив Абазович.

Він виступив за негайний початок реконструкції та відбудови України. Прем'єр Чорногорії наголосив, що "ми не повинні чекати".

Абазович розповів, що для Чорногорії прийнятно приєднатися до низки ініціатив, в тому числі до реєстру збитків від агресії рф. Те ж саме стосується й інших ініціатив, до яких країна може зробити свій внесок.

 

Чорногоріявійна в Україніросія окупантипідтримка України

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