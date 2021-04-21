Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

Чорногорія скасовує всі обмеження для туристів з України

З 17 квітня на більшості території Чорногорії пом’якшені обмежувальні заходи
Чорногорія оголосила про скасування всіх обмежувальних заходів на відвідування країни в цьому туристичному сезоні для громадян України, Росії, Білорусі та Північної Македонії.
Чорногорія скасовує всі обмеження для туристів з України Фото: posydenky.lvivport.com

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter міністр фінансів та соціального захисту Мілойко Спаіч.

"З радістю повідомляємо вам, що для відвідування Чорногорії в туристичний сезон 2021 для громадян Російської Федерації, Білорусі, України та Північної Македонії будуть зняті всі обмежувальні заходи, зокрема, ПЛР-тестування", - написав Спаіч.

Він не уточнив, коли саме почнуть діяти нові правили для туристів.

З 17 квітня на більшості території Чорногорії пом’якшені обмежувальні заходи. Дія комендантської години скорочена, вона починається з 00:00 замість 22:00, і діє до 05:00.

Продовжено роботу закладів харчування,  які тепер відкриті з 07:00 до 23:00 (замість 21:00). Дозволено приймати відвідувачів в приміщенні.

Торговельні центри та ринки працюють на годину довше, з 07:00 до 22:00. Дозволена робота невеличких магазинів і Нагадаємо, що Греція з 14 травня планує приймати українських туристів у межах відкриття кордонів для низки країн з-поза Шенгенської зони за дотримання необхідних умов в’їзду та перебування.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 04 2021 10:04
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
11 нетипових стрічок для святкових вихідних

11 нетипових стрічок для святкових вихідних

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.