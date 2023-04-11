Чотиристороння зустріч щодо Сирії може пройти у москві – МЗС Туреччини

Під час зустрічі міністрів закордонних справ планують обговорити зернову угоду і ситуацію у Сирії та Лівії.

На початку травня у москві може відбутись чотиристороння зустріч на рівні міністрів закордонних справ щодо Сирії.

Про це заявив очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє Hürriyet.

"Найближчим часом запланована чотиристороння зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Ми думаємо, що це станеться на початку травня. За попередньою інформацією, вона відбудеться в москві", – зазначив Чавушоглу.

Нагадаємо, що Кабмін розпочав процедуру запровадження санкцій проти Сирії. Також Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирійською Арабською Республікою, припиняє та скасовує міждержавні договори, укладені в попередні роки.