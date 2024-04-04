Чверть території України забруднені мінами і вибуховими пристроями – ДСНС

Найбільш заміновані де-окуповані регіоні.

Про це Державна служба України з надзвичайних ситуацій написала в Telegram-каналі.

"Найбільш щільно заміновані залишаються деокуповані регіони. Стабілізаційні заходи там починаються саме із розмінування. За два роки сапери виявили та знищили понад 780 000 вибухонебезпечних предметів", - йдеться в дописі.

Наразі в структурі МВС, а саме в ДСНС, Нацполіції і Національній гвардії працюють 2 000 саперів.

Планується найняти ще 800 робітників.

Також у відомстві діє Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування і швидкого реагування.

"За минулий рік ми вже підготували майже 1000 фахівців з розмінування" - заявив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

ДСНС щоденно залучає близько 400 одиниць різної техніки.

Працює 37 машин механізованого розмінування, але для пришвидшення процесу очищення територій необхідно ще 30 таких машин і спецтранспорт.