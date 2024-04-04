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Чверть території України забруднені мінами і вибуховими пристроями – ДСНС

04 квітня 2024, 18:55
Чверть території України забруднені мінами і вибуховими пристроями – ДСНС
Фото: osce.org
Найбільш заміновані де-окуповані регіоні.

Про це Державна служба України з надзвичайних ситуацій написала в Telegram-каналі

"Найбільш щільно заміновані залишаються деокуповані регіони. Стабілізаційні заходи там починаються саме із розмінування. За два роки сапери виявили та знищили понад 780 000 вибухонебезпечних предметів", - йдеться в дописі. 

Наразі в структурі МВС, а саме в ДСНС, Нацполіції і Національній гвардії працюють 2 000 саперів. 

Планується найняти ще 800 робітників. 

Також у відомстві діє Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування і швидкого реагування. 

а минулий рік ми вже підготували майже 1000 фахівців з розмінування" - заявив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. 

ДСНС щоденно залучає близько 400 одиниць різної техніки. 

Працює 37 машин механізованого розмінування, але для пришвидшення процесу очищення територій необхідно ще 30 таких машин і спецтранспорт.

 
ДСНСУкраїнаміни

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