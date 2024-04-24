Програмне забезпечення iOS, починаючи з версії 11.3, дало змогу кожному користувачеві iPhone перевіряти рівень залишкової ємності акумулятора свого телефону, виражений у відсотках. Дослідження показують, що значення менше 80% істотно позначається на автономності iPhone. Зношена батарея також впливає і на продуктивність усього телефону. Часто трапляється так, що пристрій сильно гальмує на тлі помітного падіння ємності акумулятора. Тому якщо вам потрібна повна потужність смартфона, то подумайте про вибір нової батареї, вибрати яку можна після переходу за цим посиланням https://www.aks.ua/catalog/akkumulyator-dlya-mobilnogo-telefona/brand/apple.

Ємність акумулятора Apple

У телефонах Apple використовуються літій-іонні батареї, які в даний час є найкращим технологічним способом живлення iPhone. Продуктивність важлива для користувачів смартфонів, тому акумулятор є витратним матеріалом, який і доводиться замінювати найчастіше. Термін служби становить близько 700 повних циклів зарядки.

Що робити при падінні заряду?

Термін служби батареї залежить від моделі та інтенсивності використання. Накопичувач із повною ємністю, навіть у режимі високої активності, має працювати до 12 годин без підзарядки. Більшість телефонів із літій-іонними батареями, чи то iOS, чи то Android, мають аналогічний час роботи.

Якщо акумулятор потрібно заряджати кожні кілька годин або телефон починає відключатися сам по собі, це ознака того, що з'явилися проблеми з елементом живлення. Можете трохи збільшити час автономної роботи, змінивши деякі налаштування, але багато користувачів хочуть використовувати всі функції пристрою. Заміна акумулятора iPhone - це єдиний спосіб вирішити ситуацію в даному випадку. Це стосується i батарей Realme https://www.aks.ua/catalog/akkumulyator-dlya-mobilnogo-telefona/brand/realme.

Копії або оригінальні батареї?

Чи можна купити оригінальний акумулятор для iPhone? Звісно ні, бо Apple не продає запчастини окремим клієнтам. Тільки сертифіковані сервісні центри Apple (ASP) мають оригінальні компоненти, тому, якщо ви натрапите на подібні пропозиції в інтернет-магазинах, то це буде не зовсім так.

Чи означає це, що аналоги гірші? Ні. Якщо купувати комплектуючі у перевіреного продавця, то шансів нарватися на акумулятор низької якості практично немає. Якiсну батарею Nokia, наприклад, шукайте тут https://www.aks.ua/catalog/akkumulyator-dlya-mobilnogo-telefona/brand/nokia.

Скільки коштує акумулятор для iPhone?

Є кілька причин, через які користувачі вирішують вибрати батарею дешевше, ніж та, яку пропонують авторизовані сервіси Apple. Після закінчення терміну гарантії, обслуговування iPhone коштує досить дорого. Ось чому користувачі дуже часто вибирають дешевші замінники, не завжди перевіряючи їхнє походження.