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Чи можна кинути палити за допомогою електронних сигарет?

03 січня 2025, 16:15
Чи можна кинути палити за допомогою електронних сигарет?

Продавці вейпів запевняють, що це можливо, і наводять аргументи: особистий досвід, відгуки клієнтів і наукові дослідження. Але чи справді електронні сигарети та подсистеми можуть допомогти відмовитися від тютюну? Давайте розберемося, як вейпінг впливає на процес відмови від паління і що кажуть експерти.

Наукові факти

Велике дослідження, проведене у США в 2014-2015 роках, підтвердило: що частіше людина використовує електронні сигарети, то менше в неї бажання курити звичайний тютюн. В експерименті брали участь понад 24 тисячі осіб, яким належало утримуватися від куріння протягом трьох місяців - найскладнішого періоду для боротьби з нікотиновою залежністю.

Результати вражають:

Люди, які використовували вейпи 20 і більше днів на місяць, утричі частіше відмовлялися від звичайних сигарет.

Серед тих, хто парив 5-20 днів, повністю кинули палити тільки 60%.

Аналогічні дослідження проводилися в інших країнах, і їхні висновки збігаються: одноразові електронні сигарети ефективно замінюють тютюнові вироби. Однак поєднання вейпа з традиційними сигаретами знижує ефективність переходу.

Вейп як заміна тютюну

Сучасні вейп-шопи пропонують широкий асортимент пристроїв і рідин, які вгамовують нікотинову спрагу і приносять задоволення. Якщо виникає бажання взяти в руки цигарку, краще замінити її вейпом - це не тільки приємніше, а й менш шкідливо для організму.

Думка експертів

Професор Джорджтаунського університету Девід Леві у своїх виступах наголошує: "Купувати вейп і користуватися ним раз на місяць безглуздо. Регулярне використання електронної сигарети допомагає впоратися з нікотиновою залежністю. Просто почніть парити". За його словами, щоденне використання вейпа значно збільшує шанси на повну відмову від куріння.

Однак думки лікарів розходяться. Нью-йоркський пульмонолог Луїс де Пало висловлює занепокоєння: "Електронні сигарети занадто подобаються людям. На відміну від інших методів нікотинозамісної терапії, вейпінг приносить психологічне задоволення. Але чи зможуть курці відмовитися від вейпа в майбутньому?"

Чому варто спробувати?

Зниження шкоди для організму - вагома причина перейти на вейпінг. Пар містить набагато менше токсичних речовин, ніж тютюновий дим, а сучасні пристрої та суміші стають дедалі безпечнішими завдяки вдосконаленням.

Доктор Леві радить: "Якщо інші методи не працюють, спробуйте вейпи. Вони дійсно можуть допомогти".

Як позбутися залежності?

Головне правило для тих, хто хоче відмовитися від нікотину, - знижувати його концентрацію поступово. Згодом можна перейти на рідини з мінімальним вмістом нікотину або зовсім відмовитися від нього.

Вейпінг залишається молодим напрямком, і довгострокові дослідження його впливу на організм все ще тривають. Проте прогрес очевидний: пристрої та суміші стають безпечнішими, а ефективність у боротьбі з нікотиновою залежністю підтверджується досвідом тисяч користувачів.

 


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