Чи стане Курськ ключем до мирних переговорів для України – BI

Просування в Курськ стало несподіваним кроком у війні, де лінія фронту залишалася майже незмінною протягом місяців.

Ризикована спроба України захопити Курську область рф може зрештою виправдати себе, якщо не з інших причин, то через вдалий момент.

Про це пише Business Insider.

Українські війська вирішили ризикнути, просунувшись у серпні в Курську область. Вони свідомо витрачали цінні ресурси та зброю, намагаючись відволікти сили росії, створити буферну зону, використати імпульс і здобути територію та полонених, які могли б стати козирями у майбутніх переговорах. Просування в Курськ стало несподіваним кроком у війні, де лінія фронту залишалася майже незмінною протягом місяців.

Однак результати цієї операції виявилися неоднозначними. Попри те, що багато військових експертів назвали цей крок стратегічно виправданим, зважаючи на моральний підйом і здатність зірвати плани росії, українські сили зіткнулися з труднощами у втриманні захоплених територій. "Це був розумний хід, але він незначно послабив тиск на лінії фронту в Україні", - зазначають аналітики.

Хоча операція мала свої невдачі, її час може стати вирішальним фактором. Наразі Україна утримує частину російської території на тлі нових спроб досягти миру через переговори.

"Той, хто тримає територію в Курській області, буде у вигідній позиції під час переговорів про припинення вогню", - зазначив полковник Хеміш де Бреттон-Гордон, експерт з оборони та колишній командувач Об’єднаних хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних сил Великої Британії.

Експерт із вирішення конфліктів Королівського коледжу Лондона Тім Вілласі-Вілсі вважає, що операція в Курську була "доволі свідомим рішенням" з боку України, яка прагне здобути територію, що стане важливим фактором у переговорах.

З поверненням Дональда Трампа в політичний контекст з’явилися нові сподівання на мирні переговори. Трамп неодноразово заявляв, що зможе завершити війну шляхом переговорів. Цього тижня він зазначив, що планує чинити більший економічний тиск на росію, аби змусити її піти на угоду.

Президент України Володимир Зеленський також демонструє готовність до переговорів. У листопаді він запропонував, щоб частини України, які все ще перебувають під його контролем, могли бути взяті "під парасольку НАТО" в рамках угоди, яка визнає міжнародно визнані кордони України. Зеленський наголосив, що подальше повернення територій, які перебувають під контролем росії, може бути досягнуто "дипломатичним шляхом".

Де Бреттон-Гордон зазначив: "Ці коментарі підтверджують, що Курськ є абсолютно ключовим".

Курщина має символічне значення для росії через її роль у Другій світовій війні. Тому утримання цієї території надає Україні важливий важіль у можливих переговорах. "Це може добре спрацювати для України", - зазначив Марк Кансіан, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Однак росія може продовжувати боротися за Курщину. Джордж Баррос з Інституту вивчення війни вважає, що для росії переговори щодо власної території будуть "великим приниженням для путіна", а тому кремль може зосередити більше сил на захисті цієї території.

Попри значення Курська, переговори можуть не відбутися негайно. Україна втратила більшу частину захоплених територій, однак, за словами експертів, це могло бути свідомим рішенням для стратегічної оборони інших ділянок фронту.

Наразі Україна робить нові спроби закріпитися під Курськом. Як зазначив Джан Касапоглу з Інституту Гудзона, це надає Києву "додатковий дипломатичний важіль".

Зрештою, щоб операція в Курську окупилася, Україні потрібно втримати свої позиції до моменту початку реальних переговорів, на які, за прогнозами, може знадобитися ще кілька місяців. Це буде складне завдання, але зі зростанням ймовірності мирних домовленостей Курськ набуває ще більшого значення.