Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Чи застосує росія ядерну зброю? Варіанти путіна поясюнє Economist

03 вересня 2024, 21:19
Чи застосує росія ядерну зброю? Варіанти путіна поясюнє Economist
Фото: з вільного доступу

Після початку Курської операції України, заступник міністра закордонних справ рф Сергій Рябков заявив, що наразі їхній уряд перебуває на "просунутій стадії", стосовно переговорів про зміну ядерної доктрини.

 Про це повідомляє The Times.

Доктрина містить інформацію про те, що ядерний арсенал буде задіяний, якщо існування росії, як незалежної держави, перебуватиме під загрозою - з боку іноземної армії зі звичайною зброєю або якщо країна зазнає ядерної атаки.

Видання пише, що бажання серед російських впливових осіб змінити доктрину, за інформацією The Times, сталося після того, як в Україні заявили про використання ракет HIMARS для знищення мостів у Курській області, а ще після того, як на території ворога були помічені британські танки Challenger 2.

"Противники росії повинні усвідомити, що неможливо виграти звичайну війну, що зачіпає життєві інтереси держави, озброєною бомбою, і що будь-яка спроба зробити це призведе до їхнього власного знищення", - заявив працівник аналітичного центру, що консультує кремль Дмитро Тренін.

Президента рф Володимира Путіна закликають знизити поріг застосування ядерних ракет. Сам він, за даними британської газети, не вважає вторгнення українців у Курську область загрозою для його режиму.

Тому присутність військ НАТО в Україні може спровокувати ядерну війну, за словами путіна, тому через це частину ядерної зброї рф відправили до білорусі, що, своєю чергою, спровокувало Польщу оголосити про готовність розмістити на території своєї держави ядерну зброю однієї з країн НАТО. 

Поки що немає ознак того, що кремль готується застосувати ядерний арсенал, що не заважає офіційним особам в москві постійно попереджати західних колег про ядерну війну.

Подібні промови, за інформацією The Times, спрямовані виключно на те, щоб відбити у НАТО бажання підтримувати Україну. Як серйозну загрозу європейські країни і НАТО подібні попередження не вважають. Але Вашингтон, наприклад, залишається настороженим, щоб не ескалувати ситуацію.

Радник кремля до 2011 року Гліб Павловський, який помер 2023 року, заявляв The Sunday Times, що психічний стан Путіна погіршився за роки перебування при владі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже третій рік. Через перспективу "нескінченного конфлікту" путін і може використовувати ядерну зброю. Тільки використання смертоносної зброї, на думку The Times, може "врятувати росію від приниження і ганьби".

І найголовніше, як зазначають у британській газеті, це загроза насамперед режиму путіна, а не самій рф.

На Заході усе ще вважають, що застосування росією тактичної ядерної зброї не гарантує закінчення війни або миттєвої перемоги російських окупаційних військ. Щодо стратегічних боєголовок, то це "майже напевно", за даними британського відомства, спровокує масований удар у відповідь з боку країн НАТО.

 

 
Росіяядерна зброявійна в Україні

Останні матеріали

Кривавий борг. Для перемоги Україні потрібно $100-150 млрд на рік, і за це має заплатити росія – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Кривавий борг. Для перемоги Україні потрібно $100-150 млрд на рік, і за це має заплатити росія – Тімоті Еш
Переклад iPress – 03 вересня 2024, 16:54
путінська кампанія 2024 року, що згасає. Натомість Україна може готувати цілу серію несподіванок – Ендрю Таннер
Політика
путінська кампанія 2024 року, що згасає. Натомість Україна може готувати цілу серію несподіванок – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 вересня 2024, 12:35
росіяни просуваються тільки на одному напрямку. Поза тим, треба створювати сильну лінію оборони – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни просуваються тільки на одному напрямку. Поза тим, треба створювати сильну лінію оборони – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 вересня 2024, 08:25
Точний удар по
Політика
Точний удар по "Газпрому" чи захоплення села Нью-Йорк. Що є "стратегічним" для західних ЗМІ? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 вересня 2024, 12:42
Покровський напрямок. Генштаб України не знає, як боротися з цією гострою кризою – Том Купер
Політика
Покровський напрямок. Генштаб України не знає, як боротися з цією гострою кризою – Том Купер
Переклад iPress – 01 вересня 2024, 21:54
Седан та Курськ: стратегічна сила оперативної несподіванки. Вбити рашистську отруйну жабу – Ендрю Таннер
Політика
Седан та Курськ: стратегічна сила оперативної несподіванки. Вбити рашистську отруйну жабу – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 30 серпня 2024, 15:19
Уявне та реальне. Успішні українські далекобійні стратегічні удари та стіна ешелонованої системи ППО в росії – Том Купер
Уявне та реальне. Успішні українські далекобійні стратегічні удари та стіна ешелонованої системи ППО в росії – Том Купер
Переклад iPress – 30 серпня 2024, 09:16
путін сподівається, що блеф на білоруському кордоні може зірвати українське вторгнення в росію. Але Курський наступ це не сповільнить – Пітер Дікінсон
Політика
путін сподівається, що блеф на білоруському кордоні може зірвати українське вторгнення в росію. Але Курський наступ це не сповільнить – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 30 серпня 2024, 08:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється