Після початку Курської операції України, заступник міністра закордонних справ рф Сергій Рябков заявив, що наразі їхній уряд перебуває на "просунутій стадії", стосовно переговорів про зміну ядерної доктрини.

Про це повідомляє The Times.

Доктрина містить інформацію про те, що ядерний арсенал буде задіяний, якщо існування росії, як незалежної держави, перебуватиме під загрозою - з боку іноземної армії зі звичайною зброєю або якщо країна зазнає ядерної атаки.

Видання пише, що бажання серед російських впливових осіб змінити доктрину, за інформацією The Times, сталося після того, як в Україні заявили про використання ракет HIMARS для знищення мостів у Курській області, а ще після того, як на території ворога були помічені британські танки Challenger 2.

"Противники росії повинні усвідомити, що неможливо виграти звичайну війну, що зачіпає життєві інтереси держави, озброєною бомбою, і що будь-яка спроба зробити це призведе до їхнього власного знищення", - заявив працівник аналітичного центру, що консультує кремль Дмитро Тренін.

Президента рф Володимира Путіна закликають знизити поріг застосування ядерних ракет. Сам він, за даними британської газети, не вважає вторгнення українців у Курську область загрозою для його режиму.

Тому присутність військ НАТО в Україні може спровокувати ядерну війну, за словами путіна, тому через це частину ядерної зброї рф відправили до білорусі, що, своєю чергою, спровокувало Польщу оголосити про готовність розмістити на території своєї держави ядерну зброю однієї з країн НАТО.

Поки що немає ознак того, що кремль готується застосувати ядерний арсенал, що не заважає офіційним особам в москві постійно попереджати західних колег про ядерну війну.

Подібні промови, за інформацією The Times, спрямовані виключно на те, щоб відбити у НАТО бажання підтримувати Україну. Як серйозну загрозу європейські країни і НАТО подібні попередження не вважають. Але Вашингтон, наприклад, залишається настороженим, щоб не ескалувати ситуацію.

Радник кремля до 2011 року Гліб Павловський, який помер 2023 року, заявляв The Sunday Times, що психічний стан Путіна погіршився за роки перебування при владі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже третій рік. Через перспективу "нескінченного конфлікту" путін і може використовувати ядерну зброю. Тільки використання смертоносної зброї, на думку The Times, може "врятувати росію від приниження і ганьби".

І найголовніше, як зазначають у британській газеті, це загроза насамперед режиму путіна, а не самій рф.

На Заході усе ще вважають, що застосування росією тактичної ядерної зброї не гарантує закінчення війни або миттєвої перемоги російських окупаційних військ. Щодо стратегічних боєголовок, то це "майже напевно", за даними британського відомства, спровокує масований удар у відповідь з боку країн НАТО.