ПОЛІТИКА НОВИНИЗаступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що російського вторгнення в Україну "немає і бути не може". Та додав, що США нібито "дивним чином" зациклилися на темі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чи збирається РФ нападати на Україну: в російському МЗС дали відповідь
Американці абсолютно незрозуміло зациклені на ідеї про те, що існує загроза російського вторгнення на Україну. Цього немає і бути не може. А те, що ми здійснюємо на своїй території, їх просто не стосується, вони не мають ні морального, ні політичного права ставити питання у такій площині
Фото: tass.ru
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".
"Американці абсолютно незрозуміло зациклені на ідеї про те, що існує загроза російського вторгнення на Україну. Цього немає і бути не може. А те, що ми здійснюємо на своїй території, їх просто не стосується, вони не мають ні морального, ні політичного права ставити питання у такій площині", - сказав Рябков.
За його словами, за підсумками переговорів президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського нібито не прозвучало нічого, що відрізняло б ці заяви від численних аналогічних сигналів із Вашингтона в останні тижні.
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вторгнення Росії в Україну ознаменує кінець нинішнього світу. При цьому напад також відкриє нову еру без міжнародних правил.
Зазначимо, нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ще немає доказів ухваленого рішення РФ напасти на Україну. Однак цей варіант перебуває у російської влади "на столі".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 12 2021 10:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Прикордонники закупили 60 сучасних дронів
- ФОТО Меркель офіційно попрощалась із посадою
- ВІДЕО Саакашвілі до тюремної лікарні заносили за руки-ноги
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі