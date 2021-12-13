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Чи збирається РФ нападати на Україну: в російському МЗС дали відповідь

Американці абсолютно незрозуміло зациклені на ідеї про те, що існує загроза російського вторгнення на Україну. Цього немає і бути не може. А те, що ми здійснюємо на своїй території, їх просто не стосується, вони не мають ні морального, ні політичного права ставити питання у такій площині
Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що російського вторгнення в Україну "немає і бути не може". Та додав, що США нібито "дивним чином" зациклилися на темі.
Чи збирається РФ нападати на Україну: в російському МЗС дали відповідь Фото: tass.ru
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".
 
"Американці абсолютно незрозуміло зациклені на ідеї про те, що існує загроза російського вторгнення на Україну. Цього немає і бути не може. А те, що ми здійснюємо на своїй території, їх просто не стосується, вони не мають ні морального, ні політичного права ставити питання у такій площині", - сказав Рябков.
 
За його словами, за підсумками переговорів президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського нібито не прозвучало нічого, що відрізняло б ці заяви від численних аналогічних сигналів із Вашингтона в останні тижні.
 
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вторгнення Росії в Україну ознаменує кінець нинішнього світу. При цьому напад також відкриє нову еру без міжнародних правил.
 
Зазначимо, нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ще немає доказів ухваленого рішення РФ напасти на Україну. Однак цей варіант перебуває у російської влади "на столі".
 
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13 12 2021 10:38
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