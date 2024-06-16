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Чилі долучиться до розмінування України

16 червня 2024, 12:23
Чилі долучиться до розмінування України
Фото: peopleandcountries.com
Уряд Чилі засуджує російську агресію проти України і планує долучитися до гуманітарного розмінування після завершення війни.

Про це заявив президент Чилі Габрієль Борич, виступаючи на Саміті миру у Швейцарії 15 червня, передає Укрінформ.

За словами президента, Чилі постійно та послідовно засуджує агресивну війну росії проти України. 

Країна віддана принципу поваги до суверенітету та територіальної цілісності і закликає до поваги до цих принципів, прав людини та міжнародного права, які мають стати основою для сталого миру.

"Ми рішуче виступаємо проти використання сили та загрози такого використання та віримо, що дипломатія та міжнародне право є єдиними легітимними інструментами для вирішення диспутів", - сказав Борич.

Президент привітав ідею напрацювання спільної декларації за результатами саміту, яка означатиме певні зобов’язання вжити зусиль для зниження великих ризиків і ефектів війни на цьому етапі. 

Також Борич назвав надважливим захист українських АЕС, які є запорукою майбутнього міжнародного благополуччя і треба також виключити можливість застосування ядерної зброї.

"Ми повинні бути в змозі… усадити росію за стіл переговорів", - заявив Борич.

Він додав, що Чилі, маленька країна на півдні світу, віддалена від України територіально, бере участь у цьому саміті, тому що вірить, що тільки повага до міжнародного права та прав людини можуть гарантувати мир.

Чилі зробить внесок у гуманітарне розмінування України після завершення війни, додав Борич.

 
Чиліпідтримка УкраїниГабрієль Борич

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