Чилійці на референдумі відхилили конституцію часів Піночета

У країні тривають протести через нерівність

За даними підрахунку понад 97% голосів, на референдумі 25 жовтня переважна більшість (78%) чилійців підтримали перегляд конституції, написаної за часів диктатури Августо Піночета. Голосування скликали на тлі протестів проти майнової нерівності, які тривають уже рік.

Про це повідомляє "Громадське" з послианням на Chile Today.

Результати референдуму вже визнав президент Чилі Себастьян Піньєра. Він сказав, що голосування було мирним, і назвав його «початком шляху, який ми маємо пройти разом».

«Сьогодні громадяни й демократія тріумфували… Єдність переважила над розділеністю, а мир переважив над насильством», — заявив Піньєра в телевізійному зверненні.

Ще до оголошення перших результатів підрахунку голосів, який транслювався в прямому етері на загальнонаціональному мовнику, чилійці вийшли на вулиці святкувати голосування.

Як передають журналісти, у столиці Чилі Сантьяго водії сигналили в клаксони, а люди на вулиці били в каструлі й сковорідки. На центральній площі міста Бакедано запустили феєрверки.

Крім того, на референдумі 25 жовтня чилійці вирішили й формат написання нової конституції. За це візьметься конституційна конвенція зі 155 членів громадськості, у якій порівну будуть представлені чоловіки й жінки.

До квітня 2021 року громадяни оберуть членів конвенції, які до квітня 2022-го мають сформулювати проєкт нової конституції більшістю у дві третини голосів.

Нагадаємо, що раніше в Чилі після прибуття Папи Римського сталися масові заворушення