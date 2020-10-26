Чилійці на референдумі відхилили конституцію часів Піночета
Про це повідомляє "Громадське" з послианням на Chile Today.
Результати референдуму вже визнав президент Чилі Себастьян Піньєра. Він сказав, що голосування було мирним, і назвав його «початком шляху, який ми маємо пройти разом».
«Сьогодні громадяни й демократія тріумфували… Єдність переважила над розділеністю, а мир переважив над насильством», — заявив Піньєра в телевізійному зверненні.
Ще до оголошення перших результатів підрахунку голосів, який транслювався в прямому етері на загальнонаціональному мовнику, чилійці вийшли на вулиці святкувати голосування.
Як передають журналісти, у столиці Чилі Сантьяго водії сигналили в клаксони, а люди на вулиці били в каструлі й сковорідки. На центральній площі міста Бакедано запустили феєрверки.
Крім того, на референдумі 25 жовтня чилійці вирішили й формат написання нової конституції. За це візьметься конституційна конвенція зі 155 членів громадськості, у якій порівну будуть представлені чоловіки й жінки.
До квітня 2021 року громадяни оберуть членів конвенції, які до квітня 2022-го мають сформулювати проєкт нової конституції більшістю у дві третини голосів.
Нагадаємо, що раніше в Чилі після прибуття Папи Римського сталися масові заворушення
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