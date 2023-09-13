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ПОЛІТИКА

Чим потужнішими будуть санкції, тим менше ракет вироблятиме росія – Єрмак

13 вересня 2023, 19:02
Чим потужнішими будуть санкції, тим менше ракет вироблятиме росія – Єрмак
Фото: Офіс Президента
Єрмак наголосив на необхідності перекриття кисню росіянам.

Від ефективності санкцій, введених проти росії, залежить, чи зможе країна-агресор і надалі вироблять ракети та вбивати ними українців.

Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, якщо іноземні медіа помічають збільшення виробництва ракет у росії - це означає, що санкції проти країни-агресора мають бути жорсткішими та досконалішими.

Голова ОП повідомив, що група Макфола-Єрмака надала детальні пропозиції нашим союзникам, а також докази наявності іноземних компонентів в російських озброєннях. Так, військово-промисловий комплекс росії не може виробляти ракети без цих компонентів.

Нараз Україна веде роботу з урядами партнерів щодо впровадження санкції проти рф. Єрмак наголосив на необхідності перекриття кисню росіянам.

"Від ефективності санкцій залежить, чи зможе ворог і надалі вбивати смертоносною зброєю", - додав він.

Також Єрмак заявив, що нічні удари по Севастополю є єдиною гарантією безпеки для торговельних шляхів та відповіддю на спроби терористичної росії перетворити голод на зброю.

"Демілітаризація Чорноморського флоту росії - це реальна довгострокова гарантія безпеки регіональних торговельних шляхів та "зернового коридору". Це єдина правильна відповідь на спроби росії перетворити голод на зброю і єдиний спосіб забезпечити безперебійні поставки зерна до країн Сходу та Африки", - заявив Подоляк.

Як відзначив радник голови Офісу президента, нарощування потенціалу Збройних сил України є шляхом до вищезгаданого сценарію. Водночас результати цього можна було побачити під час сьогоднішніх ударів по Севастополю.

The New York Times повідомило, що росії вдалося обійти санкції та експортний контроль, що були введені Заходом. Країна-агресор збільшила виробництво ракет, воно навіть перевищило довоєнний рівень.

війнасанкціїЄрмакзброя рф

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