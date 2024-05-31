Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Чим Україна може бити по росії – The New York Times

31 травня 2024, 20:21
Чим Україна може бити по росії – The New York Times
Рішення адміністрації Байдена дозволяють українським силам кілька нових можливостей.

Проте вони все ще обмежені у використанні західних ракет, які можуть завдавати ударів далеко всередині рф, передає The New York Times.

Тепер Київ може завдавати ударів по цілях в рф дають українським Збройним силам кілька нових можливостей, але вони все ще обмежені у використанні західних ракет, які можуть завдавати ударів далеко всередині рф. 

Рішення адміністрації задовольнило давнє бажання офіційних осіб в Україні, яке, як вони стверджували, має важливе значення для вирівнювання умов гри. Але зміни в політиці відбулися після заяв майже дюжини європейських урядів і Канади про те, що їхня зброя може бути використана для обстрілу рф.

"Звільнившись від цих обмежень, Україна може завдати удару по Росії ракетами SCALP із Франції та, можливо, незабаром ідентичними ракетами Storm Shadow, поставленими Великобританією. ... Ракети SCALP і Storm Shadow мають дальність близько 150 миль і запускаються зі старого українського парку винищувачів радянської розробки", - пише видання. 

Британія, Німеччина, Норвегія та США передали Україні наземні пускові установки, які можуть запускати ракети більшої дальності такі як установки HIMARS і MLRS, які можуть стріляти армійськими тактичними ракетними системами американського виробництва або ATACMS, які мають радіус дії до 290 миль.

"Однак, оприлюднюючи нову політику, офіційні особи США заявили, що не дозволять використовувати ATACMS або ракети великої дальності, які можуть завдавати глибоких ударів по росії. Німеччина також досі відмовлялася надати свою ракету Taurus із радіусом дії 310 миль, частково через занепокоєння, що вона буде випущена вглиб Росії та спричинить ескалацію війни", - пишуть журналісти.

Видання нагадує, що Британія, Канада  і США поставили Україні ракети середньої дальності або наземні бомби малого діаметру, які можуть досягти росії на відстані 50-90 миль.

"Нові дозволи можуть мати найбільший вплив у війні за перевагу в повітрі - особливо якщо союзники дозволять своїм наданим реактивним літакам і безпілотникам атакувати повітряний простір росії", - йдеться в матеріалі.

Раніше ми повідомили, що США дозволяють використовувати їх зброю на території росії, якщо це становить загрозу для України. Йшлося про засоби ППО для знищення ракет та винищувачів у безпосередній близькості до України.

 
СШАудари по рф

Останні матеріали

Організовуватися заради перемоги. Захід має не боятися, а бути готовим – Бен Годжес
Політика
Організовуватися заради перемоги. Захід має не боятися, а бути готовим – Бен Годжес
Переклад iPress – 31 травня 2024, 12:05
Нація вбивць. Кремль не здатен позбутися методів і звичок радянських часів – Марк Тот та Джонатан Світ
Політика
Нація вбивць. Кремль не здатен позбутися методів і звичок радянських часів – Марк Тот та Джонатан Світ
Переклад iPress – 31 травня 2024, 08:27
П'ять стратегічних завдань для перемоги України. Що має зробити адміністрація Байдена разом з Конгресом – доповідь CSIS
Політика
П'ять стратегічних завдань для перемоги України. Що має зробити адміністрація Байдена разом з Конгресом – доповідь CSIS
Переклад iPress – 30 травня 2024, 15:52
Вибори в Британії. Чи готові лейбористи до зовнішніх викликів і яка їхня позиція щодо України? – Лоуренс Фрідман
Політика
Вибори в Британії. Чи готові лейбористи до зовнішніх викликів і яка їхня позиція щодо України? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 травня 2024, 08:30
Політика
"Смерті не існує". Панічна росія обіцяє солдатам, що вони воскреснуть відразу після смерті – Джулія Девіс
Переклад iPress – 30 травня 2024, 01:56
Розширити цілі західної зброї. На адміністрацію США тиснуть європейські союзники
Політика
Розширити цілі західної зброї. На адміністрацію США тиснуть європейські союзники
Переклад iPress – 29 травня 2024, 16:35
На фронті
Політика
На фронті "відносна" стабільність. росіяни несуть великі втрати, але захопили одне поле і зайняли південну частину Старомайорського – Том Купер
Переклад iPress – 29 травня 2024, 12:40
Кремлівський плазун. Міністри ЄС обурені тим, що Угорщина знову блокує військову допомогу Україні – Politico
Політика
Кремлівський плазун. Міністри ЄС обурені тим, що Угорщина знову блокує військову допомогу Україні – Politico
Переклад iPress – 29 травня 2024, 07:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється