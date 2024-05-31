Чим Україна може бити по росії – The New York Times

Рішення адміністрації Байдена дозволяють українським силам кілька нових можливостей.

Проте вони все ще обмежені у використанні західних ракет, які можуть завдавати ударів далеко всередині рф, передає The New York Times.

Тепер Київ може завдавати ударів по цілях в рф дають українським Збройним силам кілька нових можливостей, але вони все ще обмежені у використанні західних ракет, які можуть завдавати ударів далеко всередині рф.

Рішення адміністрації задовольнило давнє бажання офіційних осіб в Україні, яке, як вони стверджували, має важливе значення для вирівнювання умов гри. Але зміни в політиці відбулися після заяв майже дюжини європейських урядів і Канади про те, що їхня зброя може бути використана для обстрілу рф.

"Звільнившись від цих обмежень, Україна може завдати удару по Росії ракетами SCALP із Франції та, можливо, незабаром ідентичними ракетами Storm Shadow, поставленими Великобританією. ... Ракети SCALP і Storm Shadow мають дальність близько 150 миль і запускаються зі старого українського парку винищувачів радянської розробки", - пише видання.

Британія, Німеччина, Норвегія та США передали Україні наземні пускові установки, які можуть запускати ракети більшої дальності такі як установки HIMARS і MLRS, які можуть стріляти армійськими тактичними ракетними системами американського виробництва або ATACMS, які мають радіус дії до 290 миль.

"Однак, оприлюднюючи нову політику, офіційні особи США заявили, що не дозволять використовувати ATACMS або ракети великої дальності, які можуть завдавати глибоких ударів по росії. Німеччина також досі відмовлялася надати свою ракету Taurus із радіусом дії 310 миль, частково через занепокоєння, що вона буде випущена вглиб Росії та спричинить ескалацію війни", - пишуть журналісти.

Видання нагадує, що Британія, Канада і США поставили Україні ракети середньої дальності або наземні бомби малого діаметру, які можуть досягти росії на відстані 50-90 миль.

"Нові дозволи можуть мати найбільший вплив у війні за перевагу в повітрі - особливо якщо союзники дозволять своїм наданим реактивним літакам і безпілотникам атакувати повітряний простір росії", - йдеться в матеріалі.

Раніше ми повідомили, що США дозволяють використовувати їх зброю на території росії, якщо це становить загрозу для України. Йшлося про засоби ППО для знищення ракет та винищувачів у безпосередній близькості до України.