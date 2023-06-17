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Чим загрозлива передача Білорусі російської ядерної зброї – ISW

17 червня 2023, 09:04
Чим загрозлива передача Білорусі російської ядерної зброї – ISW
Розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі це довготривалі зусилля рф, які спрямовані на закріплення військового контролю росії над Білоруссю.

Про це мовиться в звіті Інституту вивчення війни.

В інституті вважають, що кремль заявив, що росія почала передачу тактичних ядерних боєголовок Білорусі відповідно до раніше оголошених планів. 

"Розгортання російської тактичної ядерної зброї в Білорусі це частина довготривалих зусиль, спрямованих на закріплення фактичного військового контролю рф над Білоруссю. Проте малоймовірно, що це означатиме певну російську ескалацію", йдеться в звіті.

Днямий ISW заявило, що наступальні операції ЗСУ створюють умови для ширшого контрнаступу.

ISWБілорусьРосіяядерна зброя

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