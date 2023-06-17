Чим загрозлива передача Білорусі російської ядерної зброї – ISW

Розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі це довготривалі зусилля рф, які спрямовані на закріплення військового контролю росії над Білоруссю.

Про це мовиться в звіті Інституту вивчення війни.

В інституті вважають, що кремль заявив, що росія почала передачу тактичних ядерних боєголовок Білорусі відповідно до раніше оголошених планів.

"Розгортання російської тактичної ядерної зброї в Білорусі це частина довготривалих зусиль, спрямованих на закріплення фактичного військового контролю рф над Білоруссю. Проте малоймовірно, що це означатиме певну російську ескалацію", йдеться в звіті.

Днямий ISW заявило, що наступальні операції ЗСУ створюють умови для ширшого контрнаступу.