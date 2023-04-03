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Чинний президент Чорногорії програв вибори

03 квітня 2023, 13:10
Чинний президент Чорногорії програв вибори
Фото: TROPICANA
Президент Міло Джуканович Чорногорії визнав поразку в другому турі президентських виборів.

Вибори виграв кандидат від руху "Європа зараз" та економіст Яков Мілатович.

"Чорногорія зробила вибір, і я його поважаю. Бажаю йому, щоб у нього все вийшло на посаді президента. Якщо йому вдасться, значить, усе вдасться і Чорногорії", - сказав Джуканович.

Повідомляє Інтерфакс

Екс Президент подякував усім, хто віддав голос за нього і додав, що тепер важливо, щоб Чорногорія зробила і наступний вибір 11 червня на парламентських виборах.

Центр моніторингу та досліджень після підрахунку 100% бюлетенів показав результит: Мілатович заручився підтримкою 60% виборців, 40% віддали голоси за Джукановича.

Явка становила 70,4%, правом голосу володіють 542 тисяч громадян Чорногорії.

Мілатович - представник руху "Європа зараз" у минулому обіймав посаду міністра економіки Чорногорії. Він голосував за незалежність Чорногорії на референдумі 2006 року про вихід країни з державного союзу Сербії та Чорногорії. Він також підтримує збереження членства Чорногорії в НАТО і приєднання країни до ЄС.

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