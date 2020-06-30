Чинний президент Польщі Дуда виграв перший тур виборів глави держави

За два тижні відбудеться другий тур виборів за участі Дуди і Тшасковського

Національна виборча комісія Польщі оприлюднила остаточні результати першого туру виборів президента, в якому переміг чинний глава держави Анджей Дуда.

Про це повідомляє TVN24, зазначає "Громадське".

Так, після опрацювання 100% електронних протоколів, Дуда посів перше місце із 43,50% голосів.

На другому місці кандидат від "Громадянської платформи", мер Варшави Рафал Тшасковський із 30,46% голосів. На третьому - антисистемний кандидат Шимон Головня з 13,87%.

Явка виборців склала 64,51%. Це більше, ніж на попередніх президентських виборах. Тоді в першому турі проголосували 48,96% осіб, які мають право на участь у виборах.

За два тижні відбудеться другий тур виборів за участі Дуди і Тшасковського.

Відповідні результати збігаються із даними екзитполу, який оприлюднили за результатами голосування на виборах президента Польщі 28 червня.

Нагадаємо, що на виборах президента Польщі вже може бути потрібен 2-й тур: соцопитування