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Число прибулих до берегів Британії нелегалів перевищило загальну кількість в 2020 році

За даними Британської асоціації преси, станом на вівторок в 2021 році на береги Британії висадилися не менше 8 452 мігрантів
Число нелегальних мігрантів, які прибувають до Великої Британії на невеликих човнах, цьогоріч вже перевищило загальну кількість прибулих за весь 2020 рік.
Число прибулих до берегів Британії нелегалів перевищило загальну кількість в 2020 році Фото: theguardian.com

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

За даними Британської асоціації преси, станом на вівторок в 2021 році на береги Британії висадилися не менше 8 452 мігрантів. Для порівняння, торік Ла-Манш перетнули 8 417 осіб.

Британський уряд працює з владою Франції над збільшенням кількості поліцейських, які патрулюють французькі пляжі, щоб спробувати перешкодити мігрантам перетнути кордон. 

Велика Британія виділить 54 мільйони фунтів стерлінгів на підтримку зусиль Франції.

Збільшення кількості поліцейських, а також інвестиції в технології "допоможуть зупинити потік людей, які прагнуть перетнути цей дуже небезпечний перехід", - заявила BBC заступниця міністра внутрішніх справ Британії Вікторія Аткінс.

Повідомляється, що контрабандисти використовують хорошу погоду, щоб перетнути Ла-Манш з боку Франції.

Нагадаємо, що Frontex посилить присутність на кордоні Литви з Білоруссю

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21 07 2021 13:20
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