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Число жертв землетрусу в М'янмі перевищило 1600

30 березня 2025, 14:16
Число жертв землетрусу в М'янмі перевищило 1600
Ще понад 3400 тисяч людей вважаються зниклими безвісти.
У М'янмі унаслідок землетрусу магнітудою 7,7 бала, який стався  28 березня, кількість загиблих зросла до 1600 осіб, ще 3400 людей вважаються зниклими безвісти. 
 
Про це повідомляє Associated Press.
 
30 березня міжнародні бригади рятувальників тільки почали надходити до найбільш постраждалого району М'янми. Їм перешкоджали зруйновані дороги, мости та інша інфраструктура. Наразі відомо  про 1644 загиблих у М’янмі та 3408 зниклих безвісти.
 
Через пошкодження аеропорту Мандалай і повалення диспетчерської вежі в столичному аеропорту Найпітау всі комерційні рейси в міста були закриті. Перебування міжнародних пошуково-рятівних бригад в М'янмі ускладняється через громадянську війну, яка триває в країні.
 
Згідно даних Геологічної служби США, у ніч проти 30 березня в Мандалаї стався ще один землетрус магнітудою 5,1. Велика кількість жителів 1,5-мільйонного Мандалая після землетрусу залишилися на вулиці через руйнування будинків і страх повторних поштовхів.
 
У суботу у М'янмі зафіксували землетрус магнітудою 5,1 поблизу столиці Найп’їдо. Підземні поштовхи відбулися о 09:20 за місцевим часом на глибині 10 кілометрів під землею. Ще один землетрус магнітудою 4,2 був зареєстрований у місті Шуебо на північному заході країни.

 

землетрусМянма

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