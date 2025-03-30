Число жертв землетрусу в М'янмі перевищило 1600

Ще понад 3400 тисяч людей вважаються зниклими безвісти.

У М'янмі унаслідок землетрусу магнітудою 7,7 бала, який стався 28 березня, кількість загиблих зросла до 1600 осіб, ще 3400 людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Associated Press.

30 березня міжнародні бригади рятувальників тільки почали надходити до найбільш постраждалого району М'янми. Їм перешкоджали зруйновані дороги, мости та інша інфраструктура. Наразі відомо про 1644 загиблих у М’янмі та 3408 зниклих безвісти.

Через пошкодження аеропорту Мандалай і повалення диспетчерської вежі в столичному аеропорту Найпітау всі комерційні рейси в міста були закриті. Перебування міжнародних пошуково-рятівних бригад в М'янмі ускладняється через громадянську війну, яка триває в країні.