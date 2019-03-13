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Cнайпер обстріляв позиції ООС біля Мар’їнки, є поранені

На постріли бойовиків українські військові відповідали вогнем
Бойовики два рази порушили режим припинення вогню, двоє військовослужбовців Об'єднаних сил поранені.
Cнайпер обстріляв позиції ООС біля Мар’їнки, є поранені Фото: ООС

"Протягом поточної доби противник двічі відкривав вогонь по позиціях наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

Бойовики обстріляли позиції ООС із станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї у районі Авдіївки та зі снайперської зброї поблизу Мар’їнки.

На постріли бойовиків українські військові відповідали вогнем.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.

Нагадаємо, що за минулу добу російсько-окупаційні війська тричі обстріляли позиції Збройних Сил України, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

 

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13 03 2019 20:56
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