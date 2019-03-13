CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики два рази порушили режим припинення вогню, двоє військовослужбовців Об'єднаних сил поранені.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Cнайпер обстріляв позиції ООС біля Мар’їнки, є поранені
На постріли бойовиків українські військові відповідали вогнем
Фото: ООС
"Протягом поточної доби противник двічі відкривав вогонь по позиціях наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.
Бойовики обстріляли позиції ООС із станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї у районі Авдіївки та зі снайперської зброї поблизу Мар’їнки.
На постріли бойовиків українські військові відповідали вогнем.
В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.
Нагадаємо, що за минулу добу російсько-окупаційні війська тричі обстріляли позиції Збройних Сил України, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
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13 03 2019 20:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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