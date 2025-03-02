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CNN провело опитування про скандал в США

02 березня 2025, 15:23
CNN провело опитування про скандал в США
Фото: Getty Images
ЗМІ провели опитування, аби з'ясувати, хто винен у скандалі.
Сварка між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом в Білому домі викликала справжній резонанс у світі. ЗМІ провели опитування, аби з'ясувати, хто винен у скандалі.
 
Про це повідомляє CNN, опублікувавши результати опитування. 
 
За даними журналістка Майкла Смерконіша, в ньому взяли участь 100 тисяч респондентів. 
 
Результати виявились такими:
 
  • Дональд Трамп — 50%;
  • Джей Ді Венс — 42%;
  • Володимир Зеленський — 4%;
  • всі — 4%. 
Нагадаємо, 28 лютого, під час зустрічі в Овальному кабінеті, між Зеленським і Трампом трапилася суперечка, яка стосувалася війни та військової допомоги. Через різкі заяви президента США український лідер достроково покинув Білий дім. Через це була скасована пресконференція Зеленського і Трампа. 
опитуваннявійна в Україніросія окупанти

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