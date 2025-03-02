CNN провело опитування про скандал в США
02 березня 2025, 15:23
Фото: Getty Images
ЗМІ провели опитування, аби з'ясувати, хто винен у скандалі.
Сварка між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом в Білому домі викликала справжній резонанс у світі. ЗМІ провели опитування, аби з'ясувати, хто винен у скандалі.
Про це повідомляє CNN, опублікувавши результати опитування.
За даними журналістка Майкла Смерконіша, в ньому взяли участь 100 тисяч респондентів.
Результати виявились такими:
- Дональд Трамп — 50%;
- Джей Ді Венс — 42%;
- Володимир Зеленський — 4%;
- всі — 4%.
Нагадаємо, 28 лютого, під час зустрічі в Овальному кабінеті, між Зеленським і Трампом трапилася суперечка, яка стосувалася війни та військової допомоги. Через різкі заяви президента США український лідер достроково покинув Білий дім. Через це була скасована пресконференція Зеленського і Трампа.